Мобілізація в Україні 2024 — як правильно оформити відстрочку

Військовозобов'язаний чоловік оформлює відстрочку в ТЦК та СП. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація вже майже два роки. Військовозобов'язаних чоловіків у цей особливий період можуть призвати на військову службу. Водночас українським законодавством передбачені категорії громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації. Але отримати її автоматично неможливо. Відстрочку необхідно оформити в ТЦК та СП.

Як саме правильно оформити відстрочку від мобілізації, які існують правила та які потрібні документи, пояснила юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Діана Тернова у коментарі "РБК-Україна".

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Так, перш за все, слід знати, що ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає чіткий перелік тих, хто має право на відтермінування служби в армії.

Юристка підкреслила, "право на відстрочку — це право, однак його необхідно реалізувати".

Тож, якщо ви знайшли себе в переліку тих, хто має право на відстрочку, перш за все зберіть повний пакет відповідних документів. До прикладу, це можуть бути:

медичні довідки;

висновок МСЕКу;

медичні документи, що підтверджують стан здоров’я родичів;

свідоцтва про народження дітей;

посвідчення багатодітних батьків тощо.

Вже з пакетом документів можна сміливо відправлятися до ТЦК та СП.

У територіальному центрі військовозобов'язаному необхідно написати заяву. Вона має бути правильно оформлена.

В заяві обов'язкова вказуються:

паспортні дані заявника;

прохання надати відстрочення відповідно до ст. 23;

дата;

підпис.

"До цього потрібно підходити відповідально, обґрунтовано, коротко викласти обставини з посиланням на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та попросити надати відстрочку. Треба додати до заяви документи, які підтверджують відповідні обставини для відстрочки", – наголосила Тернова.

Вона додала, що проходити ВЛК слід тільки тоді, коли заяву з документами було зареєстровано. Надалі залишається вже очікувати відповідь стосовно надання відстрочки.

"Потрібно пам’ятати, що отримати відстрочку можна лише на підставі військово-облікового документа. Такими документами наразі є військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Тобто, наприклад, якщо вам вже 35 років, а ви досі маєте приписне або стару довідку з військкомату, то поки не оновите даний документ, то не зможете отримати відстрочку", — порадила юристка.

Тож, військовозобов'язаним чоловікам, які збираються оформити відстрочку, треба дотримуватися наступного алгоритму:

зібрати та завірити нотаріально всі необхідні документи, які підтверджують право на отримання відстрочки;

написати обґрунтовану заяву;

зареєструвати заяву з документами в ТЦК та СП;

не проходити ВЛК, поки не зареєструєте заяву з документами.

Після ухвалення рішення особу викликають в ТЦК для отримання виписки з книги протоколів. У цій виписці вказані:

ПІБ особи;

дата народження;

підстави відстрочення;

номер і дата протоколу відстрочення;

ПІБ і підписи членів комісії.

Військовозобов’язаному мають видати на руки довідку про надання відстрочення зі штампом у військовому квитку або тимчасовому посвідченні — саме цей документ пред’являється на вимогу про наявність відстрочення.

Відстрочка від мобілізації діє до тих пір, допоки існує обставина, через яку її надали. Однак варто пам'ятати, що працівники ТЦК можуть періодично викликати такого чоловіка і перевіряти, чи не змінились його обставини.

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