Мобилизация в Украине 2024 — как правильно оформить отсрочку

Военнообязанный мужчина оформляет отсрочку в ТЦК и СП. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

В Украине идет военное положение и всеобщая мобилизация уже почти два года. Военнообязанных мужчин в этот особый период могут призвать на военную службу. В то же время, украинским законодательством предусмотрены категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Но получить его автоматически невозможно. Отсрочку нужно оформить в ТЦК и СП.

Как именно правильно оформить отсрочку от мобилизации, какие существуют правила и какие нужны документы, объяснила юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Диана Тернова в комментарии "РБК-Украина".

Читайте также:

Так, прежде всего, следует знать, что ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает четкий список тех, кто имеет право на отсрочку службы в армии.

Юрист подчеркнула, "право на отсрочку — это право, однако его необходимо реализовать".

Итак, если вы нашли себя в перечне тех, кто имеет право на отсрочку, прежде всего соберите полный пакет соответствующих документов. К примеру, это могут быть:

медицинские справки;

заключение МСЭКа;

медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья родственников;

свидетельства о рождении детей;

удостоверение многодетных родителей и т.д.

Уже с пакетом документов можно смело отправляться в ТЦК и СП.

В территориальном военнообязанном центре необходимо написать заявление. Оно должно быть правильно оформлено.

В заявлении обязательно указываются:

паспортные данные заявителя;

просьба предоставить отсрочку в соответствии со ст. 23;

дата;

подпись.

"К этому нужно подходить ответственно, обоснованно, кратко изложить обстоятельства со ссылкой на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и попросить предоставить отсрочку. Надо добавить к заявлению документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства для отсрочки", — подчеркнула Тернова.

Она добавила, что проходить ВВК следует только тогда, когда заявление с документами было зарегистрировано. В дальнейшем остается уже ждать ответа на предоставление отсрочки.

"Нужно помнить, что получить отсрочку можно только на основании военно-учетного документа. Такими документами сейчас есть военный билет или временное удостоверение военнообязанного. То есть, например, если вам уже 35 лет, а вы до сих пор имеете приписное или старую справку с военкомата, то пока не обновите данный документ, то не сможете получить отсрочку", — посоветовала юрист.

Поэтому военнообязанным мужчинам, которые собираются оформить отсрочку, нужно придерживаться следующего алгоритма:

собрать и заверить нотариально все необходимые документы, подтверждающие получение отсрочки;

написать обоснованное заявление;

зарегистрировать заявление с документами в ТЦК и СП;

не проходить ВВК, пока не зарегистрируете заявление с документами.

После принятия решения лицо вызывается в ТЦК для получения выписки из книги протоколов. В этой выписке указаны:

ФИО лица;

дата рождения;

основания отсрочки;

номер и дата протокола отсрочки;

ФИО и подписи членов комиссии.

Военнообязанному должны выдать на руки справку о предоставлении отсрочки со штампом в военном билете или временном удостоверении — именно этот документ предъявляется по требованию отсрочки.

Отсрочка от мобилизации действует до тех пор, пока существует обстоятельство, по которому ее предоставили. Однако следует помнить, что работники ТЦК могут периодически вызывать такого мужчину и проверять, не изменились ли его обстоятельства.

Ранее мы сообщали, кто из украинских мужчин может лишиться отсрочки от мобилизации.

Напомним, мы писали, кто имеет право оформить отсрочку от мобилизации из-за постоянного ухода за больным.

Также мы рассказывали, вправе ли пограничники требовать документы об отсрочке.