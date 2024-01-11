ТЦК та СП в Україні — які повноваження та обов’язки має орган

Військові в територіальному центрі комплектування. Фото: facebook.com/OOTCKSP

В Україні ще з 2022 року Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів. Вони були створені для підвищення ефективності роботи з військовозобов'язаними, резервістами та ветеранами в системі надання послуг.

Та, чим насправді є ТЦК та СП, які важливі функції та обов'язки вони виконують, пише "Факти ICTV".

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Що таке ТЦК та СП

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) являються органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань:

військового обов’язку;

військової служби;

мобілізації;

мобілізаційної підготовки.

Відповідно до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, яке затверджено Постановою №154 Кабінету міністрів України від 23.02.2022, ТЦК та СП замінили колишню систему військових комісаріатів.

Станом на 2023 рік кількість ТЦК і СП сягає понад 200, їх розподілено між чотирма оперативними командуваннями: Південь, Північ, Захід, Схід. Деякі з них мають відокремлені територіальні структурні підрозділи у складі центру — філіали.

ТЦК та СП в Україні. Фото: google.com

Яка структура ТЦК та СП

Центр ТЦК та СП комплектується:

військовослужбовцями;

працівниками Збройних сил України;

бойовими офіцерами.

Очолює ТЦК начальник, який:

здійснює загальне керівництво центром та філіалами;

несе відповідальність за виконання завдань, покладених на центр та філіали;

висуває пропозиції, які стосуються зміни штату, штатного розпису центру та його структури;

визначає функції філіалів та їхні завдання;

видає розпорядження, накази, організовує та контролює їх виконання у межах своєї компетенції;

затверджує посадові інструкції працівників центру та службові обов’язки військовослужбовців;

організовує підвищення кваліфікації військовослужбовців і працівників центру;

займається веденням обліку, складенням і поданням звітів, визначених законодавством;

представляє центр у відносинах з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади та іншими державними органами, установами, підприємствами та організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування;

забезпечує захист інформації, яка становить державну таємницю;

направляє відібраних кандидатів для проходження військової служби за контрактом на медичний огляд військово-лікарською комісією для визначення стану здоров’я та ступеня придатності до військової служби.

Які повноваження у ТЦК та СП

Відповідно до п. 8 ст. 1 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу" (зі змінами, відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 27, ст. 385, введено в дію Постановою ВР № 2233-XII від 25.03.92, ВВР, 1992, № 27, ст. 386) положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки затверджується Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п. 7 Положення територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства.

Районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є відокремленими підрозділами відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя.

Загальне керівництво центром здійснює Генеральний штаб Збройних сил України. Він затверджує штат, штатний розпис і структуру ТЦК.

Утримання Територіального центру комплектування та соціальної підтримки здійснюється коштом, передбачених Міноборони у державному бюджеті. Центри забезпечуються військовим майном відповідно до штату і табеля до нього.

Центр у своїй діяльності керується Конституцією й законами України, а також указами президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції й законів України, актами Кабінету міністрів України, наказами та директивами міністра оборони та начальника Генерального штабу Збройних сил та урядовим Положенням.

Працівник ТЦК виписує військовозобов'язаному повістку. Фото: google.com

ТЦК і СП мають такі повноваження:

В установленому порядку звертатися до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань сприяння здійсненню відбору громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних сил, військової служби за контрактом, вступу до вищих військових навчальних закладів Міноборони та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів; Проводити й організовувати заходи з метою патріотичного виховання населення.

Центр здійснює свої повноваження у взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та іншими державними органами, підприємствами, організаціями та установами незалежно від форми власності та підпорядкування.

Які обов’язки мають ТЦК та СП

Завданням ТЦК і СП є відбір громадян для проходження військової служби у військовому резерві Збройних сил, служби за контрактом (на посадах рядового, сержантського i старшинського складу), вступу до вищих військових навчальних закладів Міноборони та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.

Основні обов’язки ТЦК:

проводити агітаційну та роз’яснювальну роботу серед населення з метою здійснення відбору громадян для проходження військової служби;

проводити перевірку рівня фізичної підготовки, організовувати медичний огляд, тестування з професійних якостей і психологічного тестування. За отриманими результатами здійснює відбір громадян для прийняття на військову службу;

пропонувати громадянам, за результатами відбору, посади, на які вони можуть бути призначені у разі прийняття на військову службу за контрактом;

вести облік громадян зарахованих до резерву для прийняття на військову службу за контрактом;

направляти громадян, відібраних для прийняття на військову службу за контрактом, до навчальних військових частин Збройних сил для укладення контракту та підготовки за військово-обліковою спеціальністю. Осіб, які бажають проходити службу у військовому резерві ЗСУ чи вступати до вищих військових навчальних закладів Міноборони та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

направляти до військових комісаріатів, у яких особи перебувають на військовому обліку;

вести прийом громадян, розглядати звернення з питань прийняття на службу у військовому резерві Збройних сил, військову службу за контрактом, вступу до вищих військових навчальних закладів Міноборони та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, а також з інших питань, що належать до повноважень центру;

організовувати та контролювати роботу філіалів;

здійснювати заходи підвищення кваліфікації військовослужбовців і працівників центру;

виконувати інші функції, визначені законодавством у межах своїх повноважень.

Працівники ТЦК та поліції розмовляють з військовозобов'язаним. Фото: google.com

Що заборонено працівникам ТЦК при виконанні завдання з оповіщення громадян

За словами речника Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна, при виконанні завдання з оповіщення громадян працівники ТЦК не мають права:

застосовувати силу до того, хто відмовляється розписуватися у повістці;

утримувати громадянина силоміць;

затримувати особу;

проти волі доставляти особу у поліцейський відділок чи в ТЦК у разі відмови від повістки або після її вручення;

вчиняти будь-які насильницьки дії;

забирати документи;

забирати телефон та особисті речі;

проводити обшуки;

заходити на приватну територію без поліції та без підстави;

зупиняти громадський транспорт та інші засоби пересування з метою роздачі повісток (хоча на блокпостах у разі потреби перевірити документи водієві можуть вручити повістку);

обмежувати особу у спілкуванні з іншими особами, родичами, друзями, адвокатом або у будь-якій іншій суспільній комунікації.

Раніше ми писали, що робити українцям, якщо співробітники ТЦК діють за межами закону.

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