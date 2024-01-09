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Чи зіграла заміна начальників ТЦК на користь мобілізації — у ВР відповіли

9 січня 2024 10:04
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Чи зіграла заміна начальників ТЦК на користь мобілізації — у ВР відповіли
Голова комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич. Фото: РБК-Україна
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Наразі робота з удосконалення механізмів функціонування ТЦК та СП ще не завершена. Заміна керівників подібних установ насамперед була обумовлена корупційними скандалами за участю окремих представників цих центрів. 

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич в інтерв'ю РБК-Україна

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Чи зіграла заміна начальників ТЦК на користь мобілізації

Завітневич розповів, що більша частина заміна керівників ТЦК та СП була зумовлена корупційними скандалами за участю окремих представників цих центрів. Також він наголосив, що оцінку ефективності ТЦК та СП у виконанні мобілізаційного плану можуть дати лише ті, хто здійснює управління їх діяльністю.

Голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки також висловися щодо недоліків у функціонуванні військових установ. 

"Робота з удосконалення механізмів функціонування ТЦК та СП ще не завершена. Є низка пропозицій, одна з них — виведення ТЦК та СП зі складу Сухопутних військ і передачі до МО України", — пропонує посадовець. 

Нагадаємо, Олександр Завітневич також наголосив, що хапання чоловіків працівниками ТЦК та СП просто посеред вулиці є порушенням законів, кожен з них потребує розслідування та відповідного реагування.

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