У Верховній Раді відповіли, чому ТЦК хапають людей на вулиці

Представники ТЦК та чоловік у Львові. Фото: facebook.com/lvivobltck

Голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич розповів, чому представники територіальних центрів комплектування хапають людей на вулиці. За його словами, такі випадки є порушенням законів, кожен з них потребує розслідування та відповідного реагування.

Про це Олександр Завітневич сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

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"Наскільки я знаю, так і робиться, приймаються кадрові рішення, проводиться ротація працівників. Але будемо відвертими, частково такі випадки спровоковані прогалинами у чинних механізмах мобілізації", — наголосив Завітневич.

За його словами, з самого початку незалежності України, коли приймалася низка державних програм розвитку ЗСУ з дуже гучними назвами, до заміни радянських підходів у питаннях мобілізації руки так і не дійшли.

"Як результат, на десятки років військкомати застрягли у минулому з абсолютно застарілою системою паперового обліку мобілізаційного ресурсу та підходами щодо його залучення до війська", — зазначив голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Він наголосив, що одним із кроків для виправлення ситуації на краще стало прийняття закону щодо створення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ЗСУ у березні 2021 року замість попередніх військкоматів. Тоді було розпочато впровадження системи "Оберіг", яка передбачає перехід до цифрового обліку мобресурсу.

Завітневич каже, що внаслідок російського вторгнення ці нововведення не досягли необхідного поширення, а реалізація ідей загальмувалася.

"Тому робота з удосконалення механізмів функціонування ТЦК та СП ще не завершена. Є низка пропозицій, одна з них — виведення ТЦК та СП зі складу Сухопутних військ і передачі до МО України", — додав він.

Нагадаємо, у Тернополі працівники ТЦК знущалися з військовозобов'язаних чоловіків. Військовим призначили нічний домашній арешт, тепер їх судитимуть.

Також ми писали, що у мережі шириться нове відео з затриманням чоловіків. Працівники ТЦК в одному з районів Одеси зупини тролейбус для перевірки документів та випису повісток.