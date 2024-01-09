В Верховной Раде ответили, почему ТЦК хватают людей на улице

Представители ТЦК и мужчина во Львове. Фото: facebook.com/lvivobltck

Глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал, почему представители территориальных центров комплектования хватают людей на улице. По его словам, такие случаи являются нарушением законов, каждый из них нуждается в расследовании и соответствующем реагировании.

Об этом Александр Завитневич сказал в интервью "РБК-Украина".

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"Насколько я знаю, так и делается, принимаются кадровые решения, проводится ротация работников. Но будем откровенны, частично такие случаи спровоцированы пробелами в действующих механизмах мобилизации", — подчеркнул Завитневич.

По его словам, с самого начала независимости Украины, когда принимался ряд государственных программ развития ВСУ с очень громкими названиями, до замены советских подходов в вопросах мобилизации руки так и не дошли.

"Как результат, на десятки лет военкоматы застряли в прошлом с абсолютно устаревшей системой бумажного учета мобилизационного ресурса и подходами по его привлечению в армию", — отметил председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Он отметил, что одним из шагов для исправления ситуации к лучшему стало принятие закона о создании территориальных центров комплектования и социальной поддержки ВСУ в марте 2021 вместо предыдущих военкоматов. Тогда было начато внедрение системы "Оберіг", предусматривающей переход к цифровому учету мобресурса.

Завитневич говорит, что в результате российского вторжения эти нововведения не достигли необходимого распространения, а реализация идей затормозилась.

"Поэтому работа по усовершенствованию механизмов функционирования ТЦК и СП еще не завершена. Есть ряд предложений, одно из них — вывод ТЦК и СП из состава Сухопутных войск и передачи в МО Украины", — добавил он.

Напомним, в Тернополе работники ТЦК издевались над военнообязанными мужчинами. Военным был назначен ночной домашний арест, теперь их будут судить.

Также мы писали, что в сети распространяется новое видео с задержанием мужчин. Сотрудники ТЦК в одном из районов Одессы остановили троллейбус для проверки документов и выписки повесток.