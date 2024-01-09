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Сыграла ли замена начальников ТЦК в пользу мобилизации — в ВР ответили

9 января 2024 10:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сыграла ли замена начальников ТЦК в пользу мобилизации — в ВР ответили
Глава комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич. Фото: РБК-Украина
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В настоящее время работа по усовершенствованию механизмов функционирования ТЦК и СП еще не завершена. Замена руководителей подобных учреждений, прежде всего, была обусловлена коррупционными скандалами с участием отдельных представителей этих центров. 

Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в интервью РБК-Украина.

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Сыграла ли замена начальников ТЦК в пользу мобилизации

Завитневич рассказал, что большая часть замена руководителей ТЦК и СП была обусловлена коррупционными скандалами с участием отдельных представителей этих центров. Также он отметил, что оценку эффективности ТЦК и СП в выполнении мобилизационного плана могут дать только те, кто осуществляет управление их деятельностью.

Председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки также высказались по поводу недостатков в функционировании военных учреждений.

"Работа по усовершенствованию механизмов функционирования ТЦК и СП еще не завершена. Есть ряд предложений, одно из них — вывод ТЦК и СП из состава Сухопутных войск и передачи в МО Украины", — предлагает чиновник.

Напомним, Александр Завитневич также отметил, что хватание мужчин работниками ТЦК и СП прямо посреди улицы является нарушением законов, каждый из них нуждается в расследовании и соответствующем реагировании.

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