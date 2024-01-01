Як поводитися з працівниками ТЦК, якщо вони порушують ваші права — поради юриста

Представники ТЦК та СП спілкуються з чоловіком. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Майже два роки в Україні триває загальна мобілізація, в рамках якої військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки, які, як правило, виписують працівники ТЦК та СП. Однак трапляються ситуації, коли представники територіальних центрів зловживають повноваженнями, порушують закон або права військовозобов'язаних.

Морський юрист Микола Гольбін на YouTube-каналі розповів українцям, як слід діяти у таких випадках.

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Які дії представників ТЦК вважаються перевищенням повноважень

Варто знати, що відповідно до українського законодавства, працівники територіальних центрів не мають права на вчинення наступних дій:

відбирання документів, зокрема паспорта;

відбирання особистих речей, телефонів;

погрози з вимогами проїхати до ТЦК;

насильницьке транспортування до ТЦК;

утримання проти волі чоловіків на території ТЦК;

погрози та примушування підписати будь-які документи;

ігнорування наданої інформації щодо відстрочки від мобілізації.

У свою чергу капітан ЗСУ Сергій Алимов зазначив, коли особу незаконно затримали, доставили та утримують на території військової частини, то дії відповідальних осіб можна кваліфікувати за ст. 146 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" або ж за ст. 146-1 "Відповідальність за насильницьке зникнення".

Працівники ТЦК зупинили чоловіка на вулиці для вручення повістки. Скриншот з Youtube

Як діяти, якщо представники ТЦК порушують ваші права

Військовозобов'язаним слід дотримуватися наступних дій:

не сперечатися з представниками ТЦК та СП;

не агресувати та у жодному разі не починати бійку;

звернути увагу, хто саме вручає повістку;

попросити показати документи;

зʼясувати, чи є розпорядження керівника ТЦК та СП щодо оповіщення вас шляхом вручення повістки;

зафільмувати подію на камеру;

викликати Нацполіцію.

Важливо: якщо представники військкомату при вас заповнюють повістку і не посилаються на розпорядження керівника ТЦК та СП, то це обов'язково слід фіксувати на відео. Можна також викликати юриста. Таку повістку можна оскаржити в судовому порядку.

Куди скаржитися, якщо представники ТЦК порушили ваші права

У разі якщо проти вас були вчинені неправомірні дії, можна звернутися:

до поліції, повідомивши про кримінальне правопорушення. Якщо примусово повезли та утримують в ТЦК, можна відкрити кримінальну справу у поліції за вищезгаданою ст. 146 ККУ. Для цього родичам утримуваного потрібно звернутися до слідчого та подати заяву;

на гарячу лінію ТЦК;

на гарячу лінію Міністерства оборони 0 800 500 442 , залишивши скаргу на незаконні дії ТЦК;

, залишивши скаргу на незаконні дії ТЦК; до суду аби визнати дії працівників ТЦК незаконними та стягнути з держави моральну шкоду.

Важливо: варто мати контакти адвоката або юриста, який зможе допомогти вам за подібних обставин.

"Закон, як і раніше, на вашому боці. Ось тут важливо, щоб під рукою у вас був адвокат, і це в першу чергу. Друге: важливо, щоб ваші родичі знали, куди вас доставили. Навіть якщо у вас під рукою немає адвоката, то ваші родичі завжди можуть зв'язатися з адвокатом. Тоді ваш адвокат і ваші родичі мають право звернутися до суду з викладом фактів", — пояснив Гольбін.

Раніше ми повідомляли, хто з українців буде зобов'язаний прийти до ТЦК без повістки.

Нагадаємо, ми писали, як працює реєстр військовозобов'язаних "Оберіг".

Також ми інформували, що українців зобов'яжуть проходити перевірку в ТЦК за кордоном.