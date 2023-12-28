Мобілізація в Україні по-новому — хто має явитися до ТЦК не чекаючи повістки

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Як відомо, в планах української влади внести низку важливих змін до процесу мобілізації. Зокрема, пропонується офіційно встановити три категорії громадян, які будуть зобов'язані з’явитися до ТЦК та СП самостійно, не очікуючи вручення повістки.

Про це йдеться в поточній редакції законопроєкту №10378, котра пропонує відповідні поправки до ст. 22 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", пише "Pro Гроші".

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Якщо саме ця зміна до закону буде схвалена народними депутатами, будуть діяти наступні правила:

1. Військовозобов'язані чоловіки впродовж 60 днів від початку мобілізації або впродовж 20 днів з дати її продовження, а також впродовж 30 днів після вступу в силу цього Закону (якщо він буде ухвалений) мають з'явитися до ТЦК та СП для уточнення військово облікових даних.

Водночас військовозобов'язаним буде запропоновано три варіанти, як вони можуть уточнити свої дані:

самостійно відвідати ТЦК;

скористатися "електронним кабінетом", створення якого передбачає законопроєкт;

через Центр надання адміністративних послуг.

2. Військовозобов'язані та резервісти, які вже приписані до військових частин для проходження військової служби у воєнний час, у разі оголошення мобілізації повинні з'явитися на збірні пункти ТЦК, зазначені в їхніх мобілізаційних розпорядженнях, які видаються завчасно.

3. Громадяни, які раніше самостійно прибули до ТЦК, пройшли військово-лікарську комісію і підлягають направленню на військову підготовку, повинні знову з'явитися в ТЦК впродовж двох місяців від дня проходження ВЛК.

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