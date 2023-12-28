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Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

28 грудня 2023 22:43
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Мобілізація в Україні по-новому — хто має явитися до ТЦК не чекаючи повістки
Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Як відомо, в планах української влади внести низку важливих змін до процесу мобілізації. Зокрема, пропонується офіційно встановити три категорії громадян, які будуть зобов'язані з’явитися до ТЦК та СП самостійно, не очікуючи вручення повістки

Про це йдеться в поточній редакції законопроєкту №10378, котра пропонує відповідні поправки до ст. 22 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", пише "Pro Гроші".

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Якщо саме ця зміна до закону буде схвалена народними депутатами, будуть діяти наступні правила: 

1. Військовозобов'язані чоловіки впродовж 60 днів від початку мобілізації або впродовж 20 днів з дати її продовження, а також впродовж 30 днів після вступу в силу цього Закону (якщо він буде ухвалений) мають з'явитися до ТЦК та СП для уточнення військово облікових даних.

Водночас військовозобов'язаним буде запропоновано три варіанти, як вони можуть уточнити свої дані: 

  • самостійно відвідати ТЦК;
  • скористатися "електронним кабінетом", створення якого передбачає законопроєкт;
  • через Центр надання адміністративних послуг.

2. Військовозобов'язані та резервісти, які вже приписані до військових частин для проходження військової служби у воєнний час, у разі оголошення мобілізації повинні з'явитися на збірні пункти ТЦК, зазначені в їхніх мобілізаційних розпорядженнях, які видаються завчасно.

3. Громадяни, які раніше самостійно прибули до ТЦК, пройшли військово-лікарську комісію і підлягають направленню на військову підготовку, повинні знову з'явитися в ТЦК впродовж двох місяців від дня проходження ВЛК.

Раніше ми повідомляли, кого зараз найбільше потребують ЗСУ на фронті.

Нагадаємо, ми писали, як працює реєстр військовозобов'язаних "Оберіг".

Також ми інформували, що у ЗСУ попередили, коли чоловіка можуть записати в ухилянти.

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