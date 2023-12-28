Мобилизация в Украине по-новому — кто должен явиться в ТЦК, не дожидаясь повестки

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Как известно, в планах украинских властей внести ряд важных изменений в процесс мобилизации. В частности, предлагается официально установить три категории граждан, которые будут обязаны явиться в ТЦК и СП самостоятельно, не дожидаясь вручения повестки.

Об этом говорится в текущей редакции законопроекта №10378, предлагающего соответствующие поправки к ст. 22 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", пишет "Pro Гроші".

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Если именно это изменение закона будет одобрено народными депутатами, будут действовать следующие правила:

1. Военнообязанные мужчины в течение 60 дней от начала мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продления, а также в течение 30 дней после вступления в силу настоящего Закона (если он будет принят) должны явиться в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных.

В то же время военнообязанным будет предложено три варианта, как они могут уточнить свои данные:

самостоятельно посетить ТЦК;

воспользоваться "электронным кабинетом", создание которого предполагает законопроект;

через Центр предоставления административных услуг.

2. Военнообязанные и резервисты, уже приписанные к воинским частям для прохождения военной службы в военное время, в случае объявления мобилизации должны явиться на сборные пункты ТЦК, указанные в их мобилизационных распоряжениях, которые выдаются заранее.

3. Граждане, ранее самостоятельно прибывшие в ТЦК, прошли военно-врачебную комиссию и подлежат направлению на военную подготовку, должны вновь явиться в ТЦК в течение двух месяцев со дня прохождения ВВК.

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