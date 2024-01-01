Как обращаться с работниками ТЦК, если они нарушают ваши права — советы юриста

Представители ТЦК и СП общаются с мужчиной. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Почти два года в Украине идет всебщая мобилизация, в рамках которой военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки, их, как правило, выписывают работники ТЦК и СП. Однако случаются ситуации, когда представители территориальных центров злоупотребляют полномочиями, нарушают закон или права военнообязанных.

Морской юрист Николай Гольбин на YouTube-канале рассказал украинцам, как следует поступать в таких случаях.

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Следует знать, что в соответствии с украинским законодательством, работники территориальных центров не имеют права на совершение следующих действий:

отбирать документы, в том числе паспорт;

отбирать личные вещи, телефон;

угрожать с требованиями проехать в ТЦК;

насильственно транспортировать в ТЦК;

удерживать против воли на территории ТЦК;

угрожать и принуждать подписать любые документы;

игнорировать предоставленную информацию об отсрочке от мобилизации.

В свою очередь, капитан ВСУ Сергей Алимов отметил, когда лицо незаконно задержали, доставили и удерживают на территории воинской части, то действия ответственных лиц можно квалифицировать по ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" или по ст. 146-1 "Ответственность за насильственное исчезновение".

Сотрудники ТЦК остановили мужчину на улице для вручения повестки. Скриншот с Youtube

Как поступить, если представители ТЦК нарушают ваши права

Военнообязанным следует придерживаться следующих действий:

не спорить с представителями ТЦК и СП;

не агрессировать и ни в коем случае не начинать драку;

обратить внимание, кто именно вручает повестку;

попросить показать документы;

выяснить, есть ли распоряжение руководителя ТЦК и СП об уведомлении вас путем вручения повестки;

снять событие на камеру;

вызвать Нацполицию.

Важно: если представители военкомата при вас заполняют повестку и не ссылаются на распоряжение руководителя ТЦК и СП, это обязательно следует фиксировать на видео. Можно также вызвать адвоката. Такую повестку можно оспорить в судебном порядке.

Куда жаловаться, если представители ТЦК нарушили ваши права

В случае, если против вас были совершены неправомерные действия, можно обратиться:

в полицию, сообщив об уголовном правонарушении. Если принудительно повезли и содержат в ТЦК, можно возбудить уголовное дело в полиции по ст. 146 УК. Для этого родственникам удерживаемого следует обратиться к следователю и подать заявление;

на горячую линию ТЦК;

на горячую линию Министерства обороны 0800500442 , оставив жалобу на незаконные действия ТЦК;

, оставив жалобу на незаконные действия ТЦК; в суд, чтобы признать действия работников ТЦК незаконными и взыскать с государства моральный вред.

Важно: следует иметь контакты адвоката или юриста, который сможет помочь вам в подобных обстоятельствах.

"Закон по-прежнему на вашей стороне. Вот здесь важно, чтобы под рукой у вас был адвокат, и это в первую очередь. Второе: важно, чтобы ваши родственники знали, куда вас доставили. Даже если у вас под рукой нет адвоката, то ваши родственники всегда могут связаться с адвокатом. Тогда ваш адвокат и ваши родственники имеют право обратиться в суд с изложением фактов", — обьяснил Гольбин.

Ранее мы сообщали, кто из украинцев будет обязан прийти в ТЦК без повестки.

Напомним, мы писали, как работает реестр военнообязанных "Оберіг".

Также мы информировали, что украинцы обязуются проходить проверку в ТЦК за рубежом.