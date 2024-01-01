Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Что делать, если ТЦК действуют не в рамках закона — юрист дал совет украинцам arrow

Что делать, если ТЦК действуют не в рамках закона — юрист дал совет украинцам

1 января 2024 19:57
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Как обращаться с работниками ТЦК, если они нарушают ваши права — советы юриста
Представители ТЦК и СП общаются с мужчиной. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Почти два года в Украине идет всебщая мобилизация, в рамках которой военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки, их, как правило, выписывают работники ТЦК и СП. Однако случаются ситуации, когда представители территориальных центров злоупотребляют полномочиями, нарушают закон или права военнообязанных.

Морской юрист Николай Гольбин на YouTube-канале рассказал украинцам, как следует поступать в таких случаях.

Читайте также:

Какие действия представителей ТЦК считаются превышением полномочий

Следует знать, что в соответствии с украинским законодательством, работники территориальных центров не имеют права на совершение следующих действий:

  • отбирать документы, в том числе паспорт;
  • отбирать личные вещи, телефон;
  • угрожать с требованиями проехать в ТЦК;
  • насильственно транспортировать в ТЦК;
  • удерживать против воли на территории ТЦК;
  • угрожать и принуждать подписать любые документы;
  • игнорировать предоставленную информацию об отсрочке от мобилизации.

В свою очередь, капитан ВСУ Сергей Алимов отметил, когда лицо незаконно задержали, доставили и удерживают на территории воинской части, то действия ответственных лиц можно квалифицировать по ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" или по ст. 146-1 "Ответственность за насильственное исчезновение".

 

Как обращаться с работниками ТЦК, если они нарушают ваши права
Сотрудники ТЦК остановили мужчину на улице для вручения повестки. Скриншот с Youtube

Как поступить, если представители ТЦК нарушают ваши права

Военнообязанным следует придерживаться следующих действий:

  • не спорить с представителями ТЦК и СП;
  • не агрессировать и ни в коем случае не начинать драку;
  • обратить внимание, кто именно вручает повестку;
  • попросить показать документы;
  • выяснить, есть ли распоряжение руководителя ТЦК и СП об уведомлении вас путем вручения повестки;
  • снять событие на камеру;
  • вызвать Нацполицию.

Важно: если представители военкомата при вас заполняют повестку и не ссылаются на распоряжение руководителя ТЦК и СП, это обязательно следует фиксировать на видео. Можно также вызвать адвоката. Такую повестку можно оспорить в судебном порядке.

Куда жаловаться, если представители ТЦК нарушили ваши права

В случае, если против вас были совершены неправомерные действия, можно обратиться:

  • в полицию, сообщив об уголовном правонарушении. Если принудительно повезли и содержат в ТЦК, можно возбудить уголовное дело в полиции по ст. 146 УК. Для этого родственникам удерживаемого следует обратиться к следователю и подать заявление;
  • на горячую линию ТЦК;
  • на горячую линию Министерства обороны 0800500442, оставив жалобу на незаконные действия ТЦК;
  • в суд, чтобы признать действия работников ТЦК незаконными и взыскать с государства моральный вред.

Важно: следует иметь контакты адвоката или юриста, который сможет помочь вам в подобных обстоятельствах.

"Закон по-прежнему на вашей стороне. Вот здесь важно, чтобы под рукой у вас был адвокат, и это в первую очередь. Второе: важно, чтобы ваши родственники знали, куда вас доставили. Даже если у вас под рукой нет адвоката, то ваши родственники всегда могут связаться с адвокатом. Тогда ваш адвокат и ваши родственники имеют право обратиться в суд с изложением фактов", — обьяснил Гольбин.

 

Ранее мы сообщали, кто из украинцев будет обязан прийти в ТЦК без повестки.

Напомним, мы писали, как работает реестр военнообязанных "Оберіг".

Также мы информировали, что украинцы обязуются проходить проверку в ТЦК за рубежом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме