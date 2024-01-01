Как обращаться с работниками ТЦК, если они нарушают ваши права — советы юриста

Что делать, если ТЦК действуют не в рамках закона — юрист дал совет украинцам
Почти два года в Украине идет всебщая мобилизация, в рамках которой военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки, их, как правило, выписывают работники ТЦК и СП. Однако случаются ситуации, когда представители территориальных центров злоупотребляют полномочиями, нарушают закон или права военнообязанных.
Морской юрист Николай Гольбин на YouTube-канале рассказал украинцам, как следует поступать в таких случаях.
Какие действия представителей ТЦК считаются превышением полномочий
Следует знать, что в соответствии с украинским законодательством, работники территориальных центров не имеют права на совершение следующих действий:
- отбирать документы, в том числе паспорт;
- отбирать личные вещи, телефон;
- угрожать с требованиями проехать в ТЦК;
- насильственно транспортировать в ТЦК;
- удерживать против воли на территории ТЦК;
- угрожать и принуждать подписать любые документы;
- игнорировать предоставленную информацию об отсрочке от мобилизации.
В свою очередь, капитан ВСУ Сергей Алимов отметил, когда лицо незаконно задержали, доставили и удерживают на территории воинской части, то действия ответственных лиц можно квалифицировать по ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" или по ст. 146-1 "Ответственность за насильственное исчезновение".
Как поступить, если представители ТЦК нарушают ваши права
Военнообязанным следует придерживаться следующих действий:
- не спорить с представителями ТЦК и СП;
- не агрессировать и ни в коем случае не начинать драку;
- обратить внимание, кто именно вручает повестку;
- попросить показать документы;
- выяснить, есть ли распоряжение руководителя ТЦК и СП об уведомлении вас путем вручения повестки;
- снять событие на камеру;
- вызвать Нацполицию.
Важно: если представители военкомата при вас заполняют повестку и не ссылаются на распоряжение руководителя ТЦК и СП, это обязательно следует фиксировать на видео. Можно также вызвать адвоката. Такую повестку можно оспорить в судебном порядке.
Куда жаловаться, если представители ТЦК нарушили ваши права
В случае, если против вас были совершены неправомерные действия, можно обратиться:
- в полицию, сообщив об уголовном правонарушении. Если принудительно повезли и содержат в ТЦК, можно возбудить уголовное дело в полиции по ст. 146 УК. Для этого родственникам удерживаемого следует обратиться к следователю и подать заявление;
- на горячую линию ТЦК;
- на горячую линию Министерства обороны 0800500442, оставив жалобу на незаконные действия ТЦК;
- в суд, чтобы признать действия работников ТЦК незаконными и взыскать с государства моральный вред.
Важно: следует иметь контакты адвоката или юриста, который сможет помочь вам в подобных обстоятельствах.
"Закон по-прежнему на вашей стороне. Вот здесь важно, чтобы под рукой у вас был адвокат, и это в первую очередь. Второе: важно, чтобы ваши родственники знали, куда вас доставили. Даже если у вас под рукой нет адвоката, то ваши родственники всегда могут связаться с адвокатом. Тогда ваш адвокат и ваши родственники имеют право обратиться в суд с изложением фактов", — обьяснил Гольбин.
Ранее мы сообщали, кто из украинцев будет обязан прийти в ТЦК без повестки.
Напомним, мы писали, как работает реестр военнообязанных "Оберіг".
Также мы информировали, что украинцы обязуются проходить проверку в ТЦК за рубежом.
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