ТЦК и СП в Украине — какие полномочия и обязанности имеет орган

Военные в территориальном центре комплектования. Фото: facebook.com/OOTCKSP

В Украине еще с 2022 года Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов. Они были созданы для повышения эффективности работы с военнообязанными, резервистами и ветеранами в системе предоставления услуг.

Но, чем на самом деле есть ТЦК и СП, какие важные функции и обязанности они выполняют, пишет "Факты ICTV".

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Что такое ТЦК и СП

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) являются органами военного управления, обеспечивающими выполнение законодательства по:

воинской обязанности;

военной службе;

мобилизации;

мобилизационной подготовке.

В соответствии с положением о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, утвержденным Постановлением №154 Кабинета министров Украины от 23.02.2022, ТЦК и СП заменили прежнюю систему военных комиссариатов.

По состоянию на 2023 год количество ТЦК и СП достигает более 200, они распределены между четырьмя оперативными командованиями: Юг, Север, Запад, Восток. Некоторые из них имеют обособленные территориальные структурные подразделения в составе центра филиалы.

ТЦК и СП в Украине. Фото: google.com

Какая структура ТЦК и СП

Центр ТЦК и СП комплектуется:

военнослужащими;

работниками Вооруженных Сил Украины;

боевыми офицерами.

Возглавляет ТЦК начальник, который:

осуществляет общее руководство центром и филиалами;

несет ответственность за выполнение задач, возложенных на центр и филиалы;

выдвигает предложения, касающиеся изменения штата, штатного расписания центра и его структуры;

определяет функции филиалов и их задач;

издает распоряжения, приказы, организует и контролирует их исполнение в пределах своей компетенции;

утверждает должностные инструкции работников центра и должностные обязанности военнослужащих;

организует повышение квалификации военнослужащих и работников центра;

занимается ведением учета, составлением и представлением отчетов, определенных законодательством;

представляет центр в отношениях с органами местного самоуправления, органами исполнительной власти и другими государственными органами, учреждениями, предприятиями и организациями, независимо от формы собственности и подчинения;

обеспечивает защиту информации, составляющую государственную тайну;

направляет отобранных кандидатов для прохождения военной службы по контракту на медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией для определения состояния здоровья и степени пригодности к военной службе.

Какие полномочия у ТЦК и СП

Согласно п. 8 ст.1 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" (с изменениями, сведения Верховной Рады Украины (ВВР), 1992, № 27, ст. 385, введено в действие Постановлением ВР № 2233-XII от 25.03.92, ВВР, 1992, № 27, ст. 386) положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки утверждается Кабинетом Министров Украины.

Согласно п. 7 Положения территориальные центры комплектования и социальной поддержки Автономной Республики Крым, областей, мм. Киев и Севастополь являются юридическими лицами публичного права, имеют самостоятельный баланс, регистрационные счета в органах Казначейства.

Районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки являются обособленными подразделениями соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки Автономной Республики Крым, областей, гг. Киева и Севастополя.

Общее руководство центром осуществляет Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Он утверждает штат, штатное расписание и структуру ТЦК.

Содержание Территориального центра комплектования и социальной поддержки осуществляется за счет средств, предусмотренных Минобороны в государственном бюджете. Центры снабжаются военным имуществом в соответствии со штатом и табелем к нему.

Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Украины, а также указами президента Украины и постановлениями Верховной Рады Украины, принятыми в соответствии с Конституцией и законами Украины, актами Кабинета министров Украины, приказами и директивами министра обороны и начальника Генерального штаба Вооруженных сил и правительственным Положением.

Работник ТЦК выписывает военнообязанному повестку. Фото: google.com

ТЦК и СП обладают следующими полномочиями:

В установленном порядке обращаться в местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления по вопросам содействия осуществлению отбора граждан для прохождения службы в военном резерве Вооруженных сил, военной службы по контракту, поступления в высшие военные учебные заведения Минобороны и военных учебных подразделений высших учебных заведений; Проводить и организовывать мероприятия по патриотическому воспитанию населения.

Центр осуществляет свои полномочия по взаимодействию с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и другими государственными органами, предприятиями, организациями и учреждениями независимо от формы собственности и подчинения.

Какие обязанности имеют ТЦК и СП

Задачей ТЦК и СП является отбор граждан для прохождения военной службы в военном резерве Вооруженных сил, службы по контракту (на должностях рядового, сержантского и старшинского состава), поступления в высшие военные учебные заведения Минобороны и военных учебных подразделений высших учебных заведений.

Основные обязанности ТЦК:

проводить агитационную и разъяснительную работу среди населения с целью отбора граждан для прохождения военной службы;

проводить проверку уровня физической подготовки, организовывать медицинское освидетельствование, тестирование по профессиональным качествам и психологическое тестирование. По полученным результатам осуществляет отбор граждан для принятия на военную службу;

предлагать гражданам по результатам отбора должности, на которые они могут быть назначены в случае принятия на военную службу по контракту;

вести учет граждан зачисленных в резерв для принятия на военную службу по контракту;

направлять граждан, отобранных для принятия на военную службу по контракту, в учебные воинские части Вооруженных сил для заключения контракта и подготовки по военно-учетной специальности. Лица, желающие проходить службу в военном резерве ВСУ или поступать в высшие военные учебные заведения Минобороны и военных учебных подразделений высших учебных заведений;

направлять в военные комиссариаты, в которых лица состоят на военном учете;

вести прием граждан, рассматривать обращения по вопросам принятия на службу в военном резерве Вооруженных сил, военной службы по контракту, поступления в высшие военные учебные заведения Минобороны и военных учебных подразделений высших учебных заведений, а также по другим вопросам, относящимся к полномочиям центра;

организовывать и контролировать работу филиалов;

осуществлять мероприятия по повышению квалификации военнослужащих и работников центра;

выполнять другие функции, определяемые законодательством в пределах своих полномочий.

Сотрудники ТЦК и полиции разговаривают с военнообязанным. Фото: google.com

Что запрещено работникам ТЦК при выполнении задания по уведомлению граждан

По словам спикера Полтавского областного ТЦК и СП майора Романа Истомина, при выполнении задания по оповещению граждан работники ТЦК не имеют права:

применять силу к тому, кто отказывается расписываться в повестке;

содержать гражданина насильно;

задерживать лицо;

против воли доставлять лицо в полицейский участок или в ТЦК в случае отказа от повестки или после ее вручения;

совершать любые насильственные действия;

забирать документы;

забирать телефон и личные вещи;

проводить обыски;

заходить на частную территорию без полиции и без основания;

останавливать общественный транспорт и другие средства передвижения с целью раздачи повесток (хотя на блокпостах по необходимости проверить документы водителю могут вручить повестку);

ограничивать лицо в общении с другими лицами, родственниками, друзьями, адвокатом или любой другой общественной коммуникации.

Раньше мы писали, что делать украинцам, если сотрудники ТЦК действуют вне закона.

Напомним, мы сообщали, как работает реестр военнообязанных "Оберег".

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