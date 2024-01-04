Мобілізація в Україні 2024 — хто отримає відстрочку через постійний догляд

Відстрочка через постійний догляд за хворим — хто має право та як оформити
В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, які були оголошені через повномасштабне вторгнення росії. У цей період військовозобов'язані чоловіки отримують повістки й можуть бути призвані до лав ЗСУ. Водночас значна кількість осіб мають право на відстрочку. Серед них — особи, які здійснюють постійний догляд.
Про те, хто має право на оформлення догляду та як це правильно зробити, розповіли фахівці "Безоплатної правничої допомоги".
Хто може здійснювати догляд
На професійній основі догляд можуть надавати:
- фізичні особи;
- юридичні особи;
- ФОП.
При цьому обов'язковою умовою є внесення до розділу "Надавачі соціальних послуг" Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.
Також для надання послуг з догляду на професійній основі його надавачі мають пройти навчання та дотримуватися державних стандартів соціальних послуг.
На не професійній основі догляд можуть надавати члени сім'ї, які:
- спільно проживають;
- мають спільний побут, взаємні права та обов’язки.
Навчатися та дотримуватися державних стандартів соціальних послуг у цьому випадку необов’язково.
Хто має право оформити собі догляд
Згідно з чинним законодавством, право на отримання постійного догляду мають особи:
- чоловіки та жінки з інвалідністю І групи;
- діти з інвалідністю будь-якої групи;
- діти, які є важкохворими, однак, в них немає інвалідності;
- чоловіки та жінки з невиліковними захворюваннями, які не можуть самостійно рухатися та обслуговувати себе;
- чоловіки та жінки похилого віку з когнітивними порушеннями.
Як оформити догляд на непрофесійній основі
Для оформлення такого догляду потрібні наступні документи:
- паспорт заявника;
- паспорт людини, якій потрібен догляд;
- декларація про доходи;
- заява про бажання здійснювати догляд;
- реєстраційний номер картки платника податків;
- довідка про місце проживання;
- документ, який підтверджує необхідність догляду в зв'язку зі станом здоров'я.
Варто додати, що в деяких випадках особі можуть відмовити у постійному догляді, зокрема, це можливо, якщо під час подання документів виникли певні труднощі.
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