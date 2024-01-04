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Відстрочка через постійний догляд за хворим — хто має право та як оформити

4 січня 2024 05:58
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Дмитро Струк
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — хто отримає відстрочку через постійний догляд
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП/Facebook
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, які були оголошені через повномасштабне вторгнення росії. У цей період військовозобов'язані чоловіки отримують повістки й можуть бути призвані до лав ЗСУ. Водночас значна кількість осіб мають право на відстрочку. Серед них — особи, які здійснюють постійний догляд.

Про те, хто має право на оформлення догляду та як це правильно зробити, розповіли фахівці "Безоплатної правничої допомоги".

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Хто може здійснювати догляд 

На професійній основі догляд можуть надавати:

  • фізичні особи;
  • юридичні особи;
  • ФОП.

При цьому обов'язковою умовою є внесення до розділу "Надавачі соціальних послуг" Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Також для надання послуг з догляду на професійній основі його надавачі мають пройти навчання та дотримуватися державних стандартів соціальних послуг.

На не професійній основі догляд можуть надавати члени сім'ї, які:

  • спільно проживають;
  • мають спільний побут, взаємні права та обов’язки.

Навчатися та дотримуватися державних стандартів соціальних послуг у цьому випадку необов’язково.

Хто має право оформити собі догляд

Згідно з чинним законодавством, право на отримання постійного догляду мають особи:

  • чоловіки та жінки з інвалідністю І групи;
  • діти з інвалідністю будь-якої групи;
  • діти, які є важкохворими, однак, в них немає інвалідності;
  • чоловіки та жінки з невиліковними захворюваннями, які не можуть самостійно рухатися та обслуговувати себе;
  • чоловіки та жінки похилого віку з когнітивними порушеннями.

Як оформити догляд на непрофесійній основі

Для оформлення такого догляду потрібні наступні документи:

  • паспорт заявника;
  • паспорт людини, якій потрібен догляд;
  • декларація про доходи;
  • заява про бажання здійснювати догляд;
  • реєстраційний номер картки платника податків;
  • довідка про місце проживання;
  • документ, який підтверджує необхідність догляду в зв'язку зі станом здоров'я.

Варто додати, що в деяких випадках особі можуть відмовити у постійному догляді, зокрема, це можливо, якщо під час подання документів виникли певні труднощі.

Раніше ми писали, хто з українців матиме відстрочку 2024 року. 

Нагадаємо, ми інформували, що народні депутати збираються надати відстрочку від мобілізації ще одній категорії чоловіків. 

Також ми повідомляли, хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації. 

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