Мобілізація в Україні 2024 — хто отримає відстрочку через постійний догляд

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП/Facebook

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, які були оголошені через повномасштабне вторгнення росії. У цей період військовозобов'язані чоловіки отримують повістки й можуть бути призвані до лав ЗСУ. Водночас значна кількість осіб мають право на відстрочку. Серед них — особи, які здійснюють постійний догляд.

Про те, хто має право на оформлення догляду та як це правильно зробити, розповіли фахівці "Безоплатної правничої допомоги".

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Хто може здійснювати догляд

На професійній основі догляд можуть надавати:

фізичні особи;

юридичні особи;

ФОП.

При цьому обов'язковою умовою є внесення до розділу "Надавачі соціальних послуг" Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Також для надання послуг з догляду на професійній основі його надавачі мають пройти навчання та дотримуватися державних стандартів соціальних послуг.

На не професійній основі догляд можуть надавати члени сім'ї, які:

спільно проживають;

мають спільний побут, взаємні права та обов’язки.

Навчатися та дотримуватися державних стандартів соціальних послуг у цьому випадку необов’язково.

Хто має право оформити собі догляд

Згідно з чинним законодавством, право на отримання постійного догляду мають особи:

чоловіки та жінки з інвалідністю І групи;

діти з інвалідністю будь-якої групи;

діти, які є важкохворими, однак, в них немає інвалідності;

чоловіки та жінки з невиліковними захворюваннями, які не можуть самостійно рухатися та обслуговувати себе;

чоловіки та жінки похилого віку з когнітивними порушеннями.

Як оформити догляд на непрофесійній основі

Для оформлення такого догляду потрібні наступні документи:

паспорт заявника;

паспорт людини, якій потрібен догляд;

декларація про доходи;

заява про бажання здійснювати догляд;

реєстраційний номер картки платника податків;

довідка про місце проживання;

документ, який підтверджує необхідність догляду в зв'язку зі станом здоров'я.

Варто додати, що в деяких випадках особі можуть відмовити у постійному догляді, зокрема, це можливо, якщо під час подання документів виникли певні труднощі.

Раніше ми писали, хто з українців матиме відстрочку 2024 року.

Нагадаємо, ми інформували, що народні депутати збираються надати відстрочку від мобілізації ще одній категорії чоловіків.

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