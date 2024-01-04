Мобилизация в Украине 2024 — кто получит отсрочку из-за постоянного ухода

Отсрочка из-за постоянного ухода за больным — кто имеет право и как оформить
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, которые были объявлены из-за полномасштабного вторжения россии. В этот период военнообязанные мужчины получают повестки и могут быть призваны в ряды ВСУ. В то же время, значительное количество лиц имеют право на отсрочку. Среди них — лица, осуществляющие постоянный уход.
О том, кто имеет право на оформление ухода и как это правильно сделать, рассказали специалисты "Бесплатной юридической помощи".
Кто может осуществлять уход
На профессиональной основе уход могут предоставлять:
- физические лица;
- юридические лица;
- ФЛП.
При этом обязательным условием является внесение в раздел "Предоставители социальных услуг" Реестра предоставлятелей и получателей социальных услуг.
Также для предоставления услуг по уходу на профессиональной основе его поставщики должны пройти обучение и соблюдать государственные стандарты социальных услуг.
На не профессиональной основе уход могут предоставлять члены семьи, которые:
- совместно проживают;
- имеют общий быт, взаимные права и обязанности.
Обучаться и соблюдать государственные стандарты социальных услуг в этом случае необязательно.
Кто имеет право оформить себе уход
Согласно действующему законодательству, право на получение постоянного ухода имеют:
- мужчины и женщины с инвалидностью I группы;
- дети с инвалидностью любой группы;
- дети, которые являются тяжелобольными, однако, у них нет инвалидности;
- мужчины и женщины с неизлечимыми заболеваниями, которые не могут самостоятельно двигаться и обслуживать себя;
- пожилые мужчины и женщины с когнитивными нарушениями.
Как оформить уход на непрофессиональной основе
Для оформления такого ухода требуются следующие документы:
- паспорт заявителя;
- паспорт человека, которому требуется уход;
- право на доходы;
- заявление о желании осуществлять уход;
- регистрационный номер карты налогоплательщика;
- справка о месте жительства;
- документ, подтверждающий необходимость ухода в связи с состоянием здоровья.
Следует добавить, что в некоторых случаях лицу могут отказать в постоянном уходе, в частности, это возможно, если при подаче документов возникли определенные трудности.
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