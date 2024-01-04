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Отсрочка из-за постоянного ухода за больным — кто имеет право и как оформить

4 января 2024 05:58
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Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — кто получит отсрочку из-за постоянного ухода
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП/Facebook
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, которые были объявлены из-за полномасштабного вторжения россии. В этот период военнообязанные мужчины получают повестки и могут быть призваны в ряды ВСУ. В то же время, значительное количество лиц имеют право на отсрочку. Среди них — лица, осуществляющие постоянный уход.

О том, кто имеет право на оформление ухода и как это правильно сделать, рассказали специалисты "Бесплатной юридической помощи".

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Кто может осуществлять уход

На профессиональной основе уход могут предоставлять:

  • физические лица;
  • юридические лица;
  • ФЛП.

При этом обязательным условием является внесение в раздел "Предоставители социальных услуг" Реестра предоставлятелей и получателей социальных услуг.

Также для предоставления услуг по уходу на профессиональной основе его поставщики должны пройти обучение и соблюдать государственные стандарты социальных услуг.

На не профессиональной основе уход могут предоставлять члены семьи, которые:

  • совместно проживают;
  • имеют общий быт, взаимные права и обязанности.

Обучаться и соблюдать государственные стандарты социальных услуг в этом случае необязательно.

Кто имеет право оформить себе уход

Согласно действующему законодательству, право на получение постоянного ухода имеют:

  • мужчины и женщины с инвалидностью I группы;
  • дети с инвалидностью любой группы;
  • дети, которые являются тяжелобольными, однако, у них нет инвалидности;
  • мужчины и женщины с неизлечимыми заболеваниями, которые не могут самостоятельно двигаться и обслуживать себя;
  • пожилые мужчины и женщины с когнитивными нарушениями.

Как оформить уход на непрофессиональной основе

Для оформления такого ухода требуются следующие документы:

  • паспорт заявителя;
  • паспорт человека, которому требуется уход;
  • право на доходы;
  • заявление о желании осуществлять уход;
  • регистрационный номер карты налогоплательщика;
  • справка о месте жительства;
  • документ, подтверждающий необходимость ухода в связи с состоянием здоровья.

Следует добавить, что в некоторых случаях лицу могут отказать в постоянном уходе, в частности, это возможно, если при подаче документов возникли определенные трудности.

Ранее мы писали, кто из украинцев будет иметь отсрочку в 2024 году.

Напомним, мы информировали, что народные депутаты намерены предоставить отсрочку от мобилизации еще одной категории мужчин.

Также мы сообщали, кто из украинских мужчин может лишиться отсрочки от мобилизации.

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