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Чи мають право прикордонники вимагати документи про відстрочку — відповідь ДПСУ

12 січня 2024 22:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Чи мають право прикордонники вимагати документи про відстрочку — відповідь ДПСУ
Перевірка документів. Ілюстративне фото: ДПСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українські прикордонники можуть запитати у військовозобов'язаного документи з ТЦК, на яких повинна бути позначка щодо відстрочки від служби в армії для того, щоб він міг виїхати за кордон. Тому чоловікам радять оновити свої дані у військкоматі та документи про військовий облік для того, аби законно перетинати кордон. 

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Чому прикордонники мають право перевіряти такі документи 

"Прикордонники діють у рамках законодавства про перетин кордону, зокрема й правил, які діють у період воєнного стану... Останнім часом ми спостерігаємо збільшення кількості спроб перетину кордону за допомогою підроблених документів, фальсифікованих документів або коли мета поїздки людини не відповідає нормі, за якою дозволено перетнути кордон", — пояснив він.

За його словами, прикордонники зважають і на ті факти, що люди доволі часто використовують підроблені та фальсифіковані документи для того, щоб незаконно перетнути кордон.

Злочинні угрупування, які допомагають ухилянтам

Через це вони з уважністю перевіряють умову виїзду за кордон, тому можуть вимагати від чоловіків документи з ТЦК, військово-облікові документи, серед яких має бути позначка про відстрочку від призову. 

Також Демченко наголосив, що впродовж воєнного стану правоохоронцям вдалося викрити понад 530 злочинних угруповань, які допомагали переправляти військовозобов'язаних за кордон, а саме за допомогою підроблених документів.

Нагадаємо, деякі категорії громадян України навіть під час загальної мобілізації мають право на відстрочку від призову, але він не дається автоматично. Для цього потрібно зібрати пакет документів і написати заяву. А також — прийти в ТЦК особисто. Юристка розповіла, як її можна отримати.

прикордонники
воєнний стан
мобілізація
документи
перевірки
відстрочка
ТЦК та СП
ДПСУ

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