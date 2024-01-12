Имеют ли право пограничники требовать документы об отсрочке — ответ ГПСУ

Проверка документов. Иллюстративное фото: ГПСУ

Украинские пограничники могут спросить у военнообязанного документы с ТЦК, на которых должна быть отметка об отсрочке от службы в армии для того, чтобы он мог выехать за границу. Поэтому мужчинам советуют обновить свои данные в военкомате и документы о воинском учете для того, чтобы законно пересекать границу.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Почему пограничники имеют право проверять такие документы

"Пограничники действуют в рамках законодательства о пересечении границы, в том числе правил, действующих в период военного положения... В последнее время мы наблюдаем увеличение количества попыток пересечения границы с помощью поддельных документов, фальсифицированных документов или когда цель поездки человека не соответствует норме, по которой разрешено пересечь границу", — объяснил он.

По его словам, пограничники учитывают и те факты, что люди довольно часто используют поддельные и фальсифицированные документы для того, чтобы незаконно пересечь границу.

Преступные группировки, которые помогают уклонистам

Поэтому они с внимательностью проверяют условие выезда за границу, поэтому могут требовать от мужчин документы с ТЦК, военно-учетные документы, среди которых должна быть отметка об отсрочке от призыва.

Также Демченко подчеркнул, что во время военного положения правоохранителям удалось разоблачить более 530 преступных группировок, которые помогали переправлять военнообязанных за границу, а именно с помощью поддельных документов.

Напомним, что некоторые категории граждан Украины даже во время общей мобилизации имеют право на отсрочку от призыва, но он не дается автоматически. Для этого необходимо собрать пакет документов и написать заявление. А также прийти в ТЦК лично. Юрист рассказала, как ее можно получить.