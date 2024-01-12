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Відстрочка від мобілізації — юристка пояснила, як її отримати

12 січня 2024 05:30
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Відстрочка від мобілізації - юристка пояснила, як її отримати
Військова форму ЗСУ. Фото: Фото: depositphotos.com
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Деякі категорії громадян України навіть під час загальної мобілізації мають право на відстрочку від призову, але він не дається автоматично. Для цього потрібно зібрати пакет документів і написати заяву. А також — прийти в ТЦК особисто.

Юрист практики військового права Діана Тернова стверджує, що повідомлення про наявність підстав для відстрочки — частина оновлення даних в ТЦК і СП та приводить деталі.

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Як отримати відстрочку від мобілізації

"Враховуючи практику, бувають часті випадки, коли люди, маючи підстави для відстрочки, все одно захищають Батьківщину, погоджуючись на добровільну мобілізацію. Тому право на відстрочку - це право, проте його необхідно реалізувати", — сказала юристка.

Вона додала, що для того, аби реалізувати своє право на відстрочку, потрібно написати відповідну заяву і зареєструвати в ТЦК і СП

"До цього потрібно підходити відповідально, обґрунтовано, коротко викласти обставини і з посиланням на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" і попросити надати відстрочку. Слід додати до заяви документи, що підтверджують відповідні обставини для відстрочки. Надалі після проходження ВЛК очікувати відповіді стосовно надання відстрочки", — сказала Тернова.

Однак не варто проходити ВЛК, поки не буде зареєстровано заяву з документами.

"Потрібно пам'ятати, що отримати відстрочку можна тільки на підставі військово-облікового документа. Такими документами зараз є військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Тобто, наприклад, якщо вам вже 35 років, а у вас досі немає приписного або стара довідка з військкомату, то поки не поновите документ, не зможете отримати відстрочку", – підсумувала юрист.

Нагадаємо, 11 січня відбулася закрита нарада з військовим командуванням та засідання Погоджувальної ради у закритому режимі щодо нового законопроєкту про мобілізацію. Її результатом стало рішення повернути проєкт ініціатору.

Також нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що для подальшого розгляду законопроєкту про мобілізацію є три сценарії. Один із них — доопрацювання та прийняття завтра у першому читанні.

Також він повідомив, що учора мало відбуватися засідання Погоджувальної ради, проте народних депутатів не допускали до участі обговорення. На вході була охорона.

військовий призов
мобілізація
війна в Україні

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