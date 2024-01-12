Відстрочка від мобілізації — юристка пояснила, як її отримати
Деякі категорії громадян України навіть під час загальної мобілізації мають право на відстрочку від призову, але він не дається автоматично. Для цього потрібно зібрати пакет документів і написати заяву. А також — прийти в ТЦК особисто.
Юрист практики військового права Діана Тернова стверджує, що повідомлення про наявність підстав для відстрочки — частина оновлення даних в ТЦК і СП та приводить деталі.
Як отримати відстрочку від мобілізації
"Враховуючи практику, бувають часті випадки, коли люди, маючи підстави для відстрочки, все одно захищають Батьківщину, погоджуючись на добровільну мобілізацію. Тому право на відстрочку - це право, проте його необхідно реалізувати", — сказала юристка.
Вона додала, що для того, аби реалізувати своє право на відстрочку, потрібно написати відповідну заяву і зареєструвати в ТЦК і СП
"До цього потрібно підходити відповідально, обґрунтовано, коротко викласти обставини і з посиланням на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" і попросити надати відстрочку. Слід додати до заяви документи, що підтверджують відповідні обставини для відстрочки. Надалі після проходження ВЛК очікувати відповіді стосовно надання відстрочки", — сказала Тернова.
Однак не варто проходити ВЛК, поки не буде зареєстровано заяву з документами.
"Потрібно пам'ятати, що отримати відстрочку можна тільки на підставі військово-облікового документа. Такими документами зараз є військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Тобто, наприклад, якщо вам вже 35 років, а у вас досі немає приписного або стара довідка з військкомату, то поки не поновите документ, не зможете отримати відстрочку", – підсумувала юрист.
Нагадаємо, 11 січня відбулася закрита нарада з військовим командуванням та засідання Погоджувальної ради у закритому режимі щодо нового законопроєкту про мобілізацію. Її результатом стало рішення повернути проєкт ініціатору.
Також нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що для подальшого розгляду законопроєкту про мобілізацію є три сценарії. Один із них — доопрацювання та прийняття завтра у першому читанні.
Також він повідомив, що учора мало відбуватися засідання Погоджувальної ради, проте народних депутатів не допускали до участі обговорення. На вході була охорона.
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