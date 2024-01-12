Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Отсрочка от мобилизации — юрист объяснила, как ее получить arrow

Отсрочка от мобилизации — юрист объяснила, как ее получить

12 января 2024 05:30
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Отсрочка от мобилизации – юрист объяснила, как ее получить
Военная форма ВСУ. Фото: Фото: depositphotos.com
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Некоторые категории граждан Украины даже во время всеобщей мобилизации имеют право на отсрочку от призыва, но он не дается автоматически. Для этого необходимо собрать пакет документов и написать заявление. А также прийти в ТЦК лично.

Юрист практики военного права Диана Тернова утверждает, что уведомление о наличии оснований для отсрочки — часть обновления данных в ТЦК и СП и приводит детали.

Читайте также:

Как получить отсрочку от мобилизации

"Учитывая практику, бывают частые случаи, когда люди, имея основания для отсрочки, все равно защищают Родину, соглашаясь на добровольную мобилизацию. Поэтому право на отсрочку — это право, однако его необходимо реализовать", — сказала юрист.

Она добавила, что для того чтобы реализовать свое право на отсрочку, нужно написать соответствующее заявление и зарегистрировать в ТЦК и СП

"К этому нужно подходить ответственно, обоснованно, кратко изложить обстоятельства и со ссылкой на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и попросить предоставить отсрочку. Следует добавить к заявлению документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства для отсрочки. В дальнейшем после прохождения ВЛК ожидать ответа по предоставление отсрочки", — сказала Тернова.

Однако не стоит проходить ВЛК, пока не будет зарегистрировано заявление с документами.

"Нужно помнить, что получить отсрочку можно только на основании военно-учетного документа. Такими документами сейчас военный билет или временное удостоверение военнообязанного. То есть, например, если вам уже 35 лет, а у вас до сих пор нет приписного или старая справка из военкомата, пока не обновите документ, не сможете получить отсрочку", — подытожила юрист.

Напомним, 11 января состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительного совета в закрытом режиме по новому законопроекту о мобилизации . Ее результатом стало решение вернуть проект инициатору.

Также нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что для дальнейшего рассмотрения законопроекта о мобилизации есть три сценария. Один из них – доработка и принятие завтра в первом чтении.

Также он сообщил, что вчера должно было проходить заседание Согласительного совета, однако народных депутатов не допускали к участию обсуждения. На входе находилась охрана.

военный призыв
мобилизация
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

Актуальное по теме