Отсрочка от мобилизации — юрист объяснила, как ее получить

Военная форма ВСУ. Фото: Фото: depositphotos.com

Некоторые категории граждан Украины даже во время всеобщей мобилизации имеют право на отсрочку от призыва, но он не дается автоматически. Для этого необходимо собрать пакет документов и написать заявление. А также прийти в ТЦК лично.

Юрист практики военного права Диана Тернова утверждает, что уведомление о наличии оснований для отсрочки — часть обновления данных в ТЦК и СП и приводит детали.

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Как получить отсрочку от мобилизации

"Учитывая практику, бывают частые случаи, когда люди, имея основания для отсрочки, все равно защищают Родину, соглашаясь на добровольную мобилизацию. Поэтому право на отсрочку — это право, однако его необходимо реализовать", — сказала юрист.

Она добавила, что для того чтобы реализовать свое право на отсрочку, нужно написать соответствующее заявление и зарегистрировать в ТЦК и СП

"К этому нужно подходить ответственно, обоснованно, кратко изложить обстоятельства и со ссылкой на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и попросить предоставить отсрочку. Следует добавить к заявлению документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства для отсрочки. В дальнейшем после прохождения ВЛК ожидать ответа по предоставление отсрочки", — сказала Тернова.

Однако не стоит проходить ВЛК, пока не будет зарегистрировано заявление с документами.

"Нужно помнить, что получить отсрочку можно только на основании военно-учетного документа. Такими документами сейчас военный билет или временное удостоверение военнообязанного. То есть, например, если вам уже 35 лет, а у вас до сих пор нет приписного или старая справка из военкомата, пока не обновите документ, не сможете получить отсрочку", — подытожила юрист.

Напомним, 11 января состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительного совета в закрытом режиме по новому законопроекту о мобилизации . Ее результатом стало решение вернуть проект инициатору.

Также нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что для дальнейшего рассмотрения законопроекта о мобилизации есть три сценария. Один из них – доработка и принятие завтра в первом чтении.

Также он сообщил, что вчера должно было проходить заседание Согласительного совета, однако народных депутатов не допускали к участию обсуждения. На входе находилась охрана.