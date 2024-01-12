Отсрочка от мобилизации — юрист объяснила, как ее получить
Некоторые категории граждан Украины даже во время всеобщей мобилизации имеют право на отсрочку от призыва, но он не дается автоматически. Для этого необходимо собрать пакет документов и написать заявление. А также прийти в ТЦК лично.
Юрист практики военного права Диана Тернова утверждает, что уведомление о наличии оснований для отсрочки — часть обновления данных в ТЦК и СП и приводит детали.
Как получить отсрочку от мобилизации
"Учитывая практику, бывают частые случаи, когда люди, имея основания для отсрочки, все равно защищают Родину, соглашаясь на добровольную мобилизацию. Поэтому право на отсрочку — это право, однако его необходимо реализовать", — сказала юрист.
Она добавила, что для того чтобы реализовать свое право на отсрочку, нужно написать соответствующее заявление и зарегистрировать в ТЦК и СП
"К этому нужно подходить ответственно, обоснованно, кратко изложить обстоятельства и со ссылкой на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и попросить предоставить отсрочку. Следует добавить к заявлению документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства для отсрочки. В дальнейшем после прохождения ВЛК ожидать ответа по предоставление отсрочки", — сказала Тернова.
Однако не стоит проходить ВЛК, пока не будет зарегистрировано заявление с документами.
"Нужно помнить, что получить отсрочку можно только на основании военно-учетного документа. Такими документами сейчас военный билет или временное удостоверение военнообязанного. То есть, например, если вам уже 35 лет, а у вас до сих пор нет приписного или старая справка из военкомата, пока не обновите документ, не сможете получить отсрочку", — подытожила юрист.
Напомним, 11 января состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительного совета в закрытом режиме по новому законопроекту о мобилизации . Ее результатом стало решение вернуть проект инициатору.
Также нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что для дальнейшего рассмотрения законопроекта о мобилизации есть три сценария. Один из них – доработка и принятие завтра в первом чтении.
Также он сообщил, что вчера должно было проходить заседание Согласительного совета, однако народных депутатов не допускали к участию обсуждения. На входе находилась охрана.
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