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Гончаренко назвал возможные сценарии рассмотрения законопроекта о мобилизации

11 января 2024 11:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Гончаренко назвал возможные сценарии рассмотрения законопроекта о мобилизации
Заседание Комитета по безопасности. Фото: t.me/oleksiihoncharenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Для дальнейшего рассмотрения законопроекта о мобилизации есть три сценария. Один из них — доработка и принятие завтра в первом чтении.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Возможны сценарии рассмотрения законопроекта о мобилизации

Гончаренко высказал свое мнение относительно дальнейшей судьбы законопроекта о мобилизации. По его словам, существует три сценария:

1. Он считает, что законопроект о мобилизации, скорее всего, отправят на доработку и примут завтра в первом чтении. Но для этого нужно проголосовать в Раде за это.

2. Второй сценарий состоит в том, что принять этот законопроект в первом чтении с учетом правок и дальше уже править на второе чтение. Однако нардеп считает, что этого не произойдет.

3. Законопроект просто отправят на доработку и напишут "хороший" законопроект. Однако в этом он тоже сомневается.

В чем главная проблема законопроекта о мобилизации

Гончаренко также указал на главную проблему мобилизационного законопроекта. Он убежден, что этот закон просто "не написан нормально".

"Система настолько расформирована и трещит, что у нас во власти просто нет нормального координационного центра, который бы мог подготовить адекватный законопроект, который нормально был бы прописан. У нас нет юриста, который мог бы написать текст и человека, который собрал бы все предложения и согласовала со всеми заинтересованными сторонами", — говорится в сообщении.

Нардеп также заявил, что такое происходит из-за того, что власти "сфокусированы в одном кабинете на втором этаже на улице Банковой" и так государство работать не может и не будет.

"Я думаю, что прямо сейчас, наша государственная система наиболее неэффективна за все время Независимости. И это фундаментальная проблема", — подчеркнул Гончаренко.

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Напомним, Алексей Гончаренко также сообщил, что сегодня должно было проходить заседание Согласительного совета, однако народных депутатов не допускали к участию обсуждения. На входе стояла охрана.

Верховная Рада
Алексей Гончаренко
мобилизация
законопроект
народные депутаты
война в Украине

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