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Заступник Комітету ВР назвав пункти, які мають бути виключені з законопроєкту про мобілізацію

10 січня 2024 18:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Заступник Комітету ВР назвав пункти, які мають бути виключені з законопроєкту про мобілізацію
Заступник Комітету з нацбезпеки Єгор Чернєв. Фото: sluga-narodu.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Остаточна версія законопроєкту про мобілізацію повинна бути зміненою та збалансованою. З нього мають бути виключені певні пункти і його долю вирішуватиме Верховна Рада України шляхом голосування.

Про це повідомив заступник Комітету нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

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За словами Чернєва, фінальна версія законопроєкту має бути "збалансованою" та відредагованою. Він вказав, що в майбутньому законі не має бути нічого антиконституційного.

"У документі точно не має бути нічого антиконституційного. Важливо, що нині немає великих суперечок щодо законопроєкту. Міністерство оборони України обґрунтовує кожну норму, налаштоване конструктивно й чує нас", — зауважив Чернєв.

Нардеп також підкреслив, що з законопроєкту повинна бути виключена норма про надсилання повісток через електронну пошту. Він зазначив, що тривають обговорення щодо пункту документа про відстрочку для людей з інвалідністю.

"Наполягаємо, щоб інваліди І та ІІ групи взагалі не підлягали мобілізації. Цей законопроєкт доволі великий — приблизно 200 сторінок. І робота Комітету полягає у тому, щоб акт відповідав нормам Конституції та виконував завдання від Міноборони щодо мобілізації", — додав заступник Комітету ВР.

Скриншот допису ВРУ
Скриншот допису ВРУ

Нагадаємо, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, коли відбудеться перше читання законопроєкту про мобілізацію. За його словами, це буде 11 січня.

Додамо, безпековий комітет Верховної Ради України пропонує внести правки у законопроєкт про мобілізацію. Зокрема, йдеться про надання відстрочки здобувачам освіти за умови її послідовного здобуття без урахування спеціальності.

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