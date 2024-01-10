Заместитель Комитета ВР назвал пункты, которые должны быть исключены из законопроекта о мобилизации

Заместитель Комитета по нацбезопасности Егор Чернев. Фото: sluga-narodu.com

Окончательная версия законопроекта о мобилизации должна быть изменена и сбалансирована. Из него должны быть исключены определенные пункты, и его судьба будет решаться Верховной Радой Украины путем голосования.

Об этом сообщил заместитель Комитета нацбезопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

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По словам Чернева, финальная версия законопроекта должна быть "сбалансированной" и отредактированной. Он указал, что в будущем законе не должно быть ничего антиконституционного.

"В документе точно не должно быть ничего антиконституционного. Важно, что сейчас нет больших споров по поводу законопроекта. Министерство обороны Украины обосновывает каждую норму, настроенное конструктивно и слышит нас", — отметил Чернев.

Нардеп также подчеркнул, что из законопроекта должна быть исключена норма об отправке повесток по электронной почте. Он отметил, что продолжаются обсуждения по пункту документа об отсрочке для людей с инвалидностью.

"Настаиваем, чтобы инвалиды I и II группы вообще не подлежали мобилизации. Этот законопроект достаточно велик — примерно 200 страниц. И работа Комитета состоит в том, чтобы акт соответствовал нормам Конституции и выполнял задачи от Минобороны по мобилизации", — добавил заместитель Комитета ВР.

Скриншот поста ВРУ

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, когда состоится первое чтение законопроекта о мобилизации. По его словам, это произойдет 11 января.

Добавим, Комитет по безопасности Верховной Рады Украины предлагает внести правки в законопроект о мобилизации. В частности, речь идет о предоставлении отсрочки соискателям образования при условии ее последовательного получения без учета специальности.