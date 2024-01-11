Гончаренко назвав можливі сценарії розгляду законопроєкту про мобілізацію

Засідання Комітету з питань безпеки. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Для подальшого розгляду законопроєкту про мобілізацію є три сценарії. Один із них — доопрацювання та прийняття завтра в першому читанні.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Можливі сценарії розгляду законопроєкту про мобілізацію

Гончаренко вислови свою думку щодо подальшої долі законопроєкту про мобілізацію. За його словами, існує три сценарії:

1. Він вважає, що законопроєкт про мобілізацію, скоріш за все, відправлять на доопрацювання і приймуть завтра в першому читанні. Але для цього треба проголосувати в Раді за це.

2. Другий сценарій полягає в тому, що прийняти цей законопроєкт в першому читанні з врахуванням правок і далі вже правити на друге читання. Однак нардеп вважає, що цього не станеться.

3. Законопроєкт просто відправлять на доопрацювання і напишуть "гарний" законопроєкт. Однак в цьому він теж сумнівається.

В чому головна проблема законопроєкту про мобілізацію

Гончаренко також вказав на головну проблему мобілізаційного законопроєкту. Він переконаний, що цей закон просто "не написаний нормально".

"Система настільки розформована та тріщить, що у нас у владі просто немає нормального координаційного центру, який би міг підготувати адекватний законопроєкт, який нормально був би прописаний. У нас немає юриста, який би міг написати текст і людини, яка б зібрала всі пропозиції і узгодила з усіма зацікавленими сторонами", — йдеться у повідомленні.

Нардеп також заявив, що таке відбувається через те, що влада "сфокусована в одному кабінеті на другому поверсі на вулиці Банкова" і так держава працювати не може і не буде.

"Я думаю, що прям зараз, наша державна система найбільш неефективна за весь час Незалежності. І це фундаментальна проблема", — підкреслив Гончаренко.

Нагадаємо, Олексій Гончаренко також повідомив, що сьогодні мало відбуватись засідання Погоджувальної ради, проте народних депутатів не допускали до участі обговорення. На вході стояла охорона.