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Гончаренко назвав можливі сценарії розгляду законопроєкту про мобілізацію

11 січня 2024 11:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Гончаренко назвав можливі сценарії розгляду законопроєкту про мобілізацію
Засідання Комітету з питань безпеки. Фото: t.me/oleksiihoncharenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Для подальшого розгляду законопроєкту про мобілізацію є три сценарії. Один із них — доопрацювання та прийняття  завтра в першому читанні.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко

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Можливі сценарії розгляду законопроєкту про мобілізацію

Гончаренко вислови свою думку щодо подальшої долі законопроєкту про мобілізацію. За його словами, існує три сценарії:

1. Він вважає, що законопроєкт про мобілізацію, скоріш за все, відправлять на доопрацювання і приймуть завтра в першому читанні. Але для цього треба проголосувати в Раді за це. 

2. Другий сценарій полягає в тому, що прийняти цей законопроєкт в першому читанні з врахуванням правок і далі вже правити на друге читання. Однак нардеп вважає, що цього не станеться.

3. Законопроєкт просто відправлять на доопрацювання і напишуть "гарний" законопроєкт. Однак в цьому він теж сумнівається. 

В чому головна проблема законопроєкту про мобілізацію

Гончаренко також вказав на головну проблему мобілізаційного законопроєкту. Він переконаний, що цей закон просто "не написаний нормально". 

"Система настільки розформована та тріщить, що у нас у владі просто немає нормального координаційного центру, який би міг підготувати адекватний законопроєкт, який нормально був би прописаний. У нас немає юриста, який би міг написати текст і людини, яка б зібрала всі пропозиції і узгодила з усіма зацікавленими сторонами", — йдеться у повідомленні.

Нардеп також заявив, що таке відбувається через те, що влада "сфокусована в одному кабінеті на другому поверсі на вулиці Банкова" і так держава працювати не може і не буде. 

"Я думаю, що прям зараз, наша державна система найбільш неефективна за весь час Незалежності. І це фундаментальна проблема", — підкреслив Гончаренко.

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Нагадаємо, Олексій Гончаренко також повідомив, що сьогодні мало відбуватись засідання Погоджувальної ради, проте народних депутатів не допускали до участі обговорення. На вході стояла охорона.

Верховна Рада
Олексій Гончаренко
мобілізація
законопроєкт
народні депутати
війна в Україні

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