У Раді розповіли, що буде з повістками та відстрочкою

Вручення повістки. Фото: ТСН

У новому мобілізаційному законопроєкті є багато пунктів, які хочуть змінити у Верховній Раді. До прикладу, нардепи хочуть "збалансувати проєкт між мобілізаційними та примусовими нормами" та не видавати електронні повістки.

Про це заявив заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

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Чернєв наголосив, що у Верховній Раді хочуть "збалансувати проєкт між мобілізаційними та примусовими нормами". Нардепи наполягають на скасуванні рішення щодо електронних повісток, адже неможливо контролювати, отримала людина сповіщення, чи ні.

"Повістки через електронну пошту не мають надсилатися. Це неможливо проконтролювати, це неможливо з'ясувати, чи отримала це людина", — йдеться у повідомленні.

Що буде з відстрочкою

Окрім електронних повісток, у Раді хочуть внести зміни щодо відстрочки для людей з інвалідністю. Депутати наполягають, щоб військовозобов'язані з першою, другою чи третьою групою інвалідність або ж не підлягали мобілізації, або ж мали відстрочку.

"Але все ж таки все це вирішує зал. В будь-якому випадку він має бути винесений в зал і там має бути прийнято рішення щодо подальшої долі цього законопроєкту. Я сподіваюсь, що сьогодні комітет вже прийме рішення з рекомендаціями і пропозиціями до цього законопроєкту", — додав Чернєв.

Нагадаємо, комітет безпеки Верховної Ради України пропонує внести правки до законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, йдеться про надання відстрочки претендентам на освіту за умови її послідовного здобуття без урахування спеціальності.

Також ми писали, що у новому законопроєкті про мобілізацію, поданому урядом наприкінці минулого року, виявили корупційні ризики. Слід розуміти, про які саме ризики йдеться і хто може нажитися на цьому у тому випадку, якщо документ залишиться у такому вигляді.