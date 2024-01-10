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В Раде рассказали, что будет с повестками и отсрочкой

10 января 2024 14:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Раде рассказали, что будет с повестками и отсрочкой
Вручение повестки. Фото: ТСН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В новом мобилизационном законопроекте много пунктов, которые хотят изменить в Верховной Раде. Например, нардепы хотят "сбалансировать проект между мобилизационными и принудительными нормами" и не выдавать электронные повестки.

Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона.

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Чернев подчеркнул, что в Верховной Раде хотят "сбалансировать проект между мобилизационными и принудительными нормами". Нардепы настаивают на отмене решения относительно электронных повесток, ведь невозможно контролировать, получил ли человек уведомление или нет.

"Повестки по электронной почте не должны направляться. Это невозможно проконтролировать, это невозможно выяснить, получил ли это человек", — говорится в сообщении.

Что будет с отсрочкой

Кроме электронных повесток, в Раде хотят внести изменения по отсрочке для людей с инвалидностью. Депутаты настаивают, чтобы военнообязанные с первой, второй или третьей группой инвалидность либо не подлежали мобилизации, либо имели отсрочку.

"Но все же все это решает зал. В любом случае он должен быть вынесен в зал и там должно быть принято решение о дальнейшей судьбе этого законопроекта. Я надеюсь, что сегодня комитет уже примет решение с рекомендациями и предложениями к этому законопроекту", — добавил Чернев.

Напомним, комитет безопасности Верховной Рады Украины предлагает внести правки в законопроект о мобилизации. В частности, речь идет о предоставлении отсрочки претендентам на образование при условии ее последовательного получения без учета специальности.

Также мы писали, что в новом законопроекте о мобилизации, представленном правительством в конце прошлого года, выявили коррупционные риски. Следует понимать, о каких рисках идет речь и кто может нажиться на этом в том случае, если документ останется в таком виде.

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