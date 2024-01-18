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Лозинський закликав депутатів ВР говорити спочатку про мобілізацію ресурсів, а не людей

18 січня 2024 11:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Лозинський закликав депутатів ВР говорити спочатку про мобілізацію ресурсів, а не людей
Народний депутат Роман Лозинський. Фото: Facebook-сторінка політика
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Народний депутат Роман Лозинський заявив, що українцям потрібно говорити першочергово про мобілізацію ресурсів, а не людей. За його словами, про мобілізацію мають говорити всі нардепи, як опозиція, так і коаліція. 

Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Лозинський наголосив, що мобілізовані мають бути впевненими в тому, що в них, до прикладу, є дрон для розвідки або FPV-дрони для штурму ворожих позицій. 

"У нас сьогодні для того, щоб новомобілізовані йшли добровільно і з впевненістю, що вони повернуться живими… ми маємо вже зараз говорити про мобілізацію ресурсів. Ці рішення є у парламенті, але чомусь ми почали з мобілізації людей", — зазначив політик. 

Політичні ігри нардепів

За його словами, депутати не мають права місяцями вести дискусії щодо того, яким має бути цей закон та створювати політичні ігри, адже це "питання боротьби за нашу незалежність".

"Це питання життєвоважливого законопроєкту про мобілізацію, але для того, щоб уникнути всіх цих політичних ігрищ, для того, щоб люди повірили політикам, які виходять з рішеннями, безперечно, за проведення мобілізації відповідає Президент України. Він повинен вийти, поруч з ним повинні стояти міністр оборони, головнокомандувач Залужний. Можливо навіть з ними повинні стояти опозиційні політики і всі разом звертатися до українців", — пояснив нардеп. 

Нагадаємо, нардепка Олена Мошенець розповіла, коли винесуть проєкт закону про мобілізацію в Раду чи на комітети. За її словами, це може відбутися вже наступного тижня.

Володимир Зеленський
військова техніка
військові
мобілізація
законопроєкт
народні депутати
люди
Роман Лозинський

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