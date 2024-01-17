Колишній командир "Азову", майор ЗСУ та заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Колишній командир "Азову", майор ЗСУ та заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін порівняв мобілізацію в Україні та Польщі. Він вважає, для того, щоб вижити державі та нації, доведеться йти на жертви.

Про це Максим Жорін написав у своєму Telegram-каналі.

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За словами Жоріна, нова постанова Міноборони Польщі зобов’язує з’явитись громадян протягом шести годин після оголошення мобілізації, інакше їх очікує ув'язнення.

Він наголосив, що там майже десятирічної війни немає.

"А у нас бігають від ТЦК і хничуть через ініціативи щодо обмежень прав ухилянтів", — наголосив Жорін.

Оновлення правил мобілізації в Польщі. Фото: скриншот

Обмеження для чоловіків під час війни

Колишній командир "Азову", майор ЗСУ та заступник командира третьої ОШБр зазначив, що весь світ входить в епоху тотальних воєн.

"Для того, щоб вижити державі та нації, доведеться йти на жертви. І деякі обмеження для чоловіків під час війни — найменші з них", — додав Жорін.

Допис Жоріна. Фото: скриншот

Нагадаємо, майбутній закон про мобілізацію має бути дещо м'якшим за попередній. Так, зокрема, зміни стосуватимуться демобілізації, броні для призовників та дострокового присвоєння звань для військових.

Також ми писали, що Міністерство національної оборони Польщі видав указ, в якому описується стандартний зразок порядку денного для призову на військову службу в період мобілізації та військових дій. Цей документ набрав чинності з 13 січня 2024 року.