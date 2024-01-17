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Жорин сравнил мобилизацию в Украине и Польше

17 января 2024 12:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Жорин сравнил мобилизацию в Украине и Польше
Бывший командир "Азова", майор ВСУ и заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бывший командир "Азова", майор ВСУ и заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин сравнил мобилизацию в Украине и Польше. Он считает, что для того, чтобы выжить государству и нации, придется идти на жертвы.

Об этом Максим Жорин написал в своем Telegram-канале.

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По словам Жорина, новое постановление Минобороны Польши обязывает явиться граждан в течение шести часов после объявления мобилизации, в противном случае их ожидает заключение.

Он подчеркнул, что там почти десятилетней войны нет.

"А у нас бегают от ТЦК и хнычут из-за инициатив по ограничению прав уклонистов", — подчеркнул Жорин.

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Обновление правил мобилизации в Польше. Фото: скриншот

Ограничения для мужчин во время войны

Бывший командир "Азова", майор ВСУ и заместитель командира третьей ОШБр отметил, что весь мир входит в эпоху тотальных войн.

"Для того, чтобы выжить государству и нации, придется идти на жертвы. И некоторые ограничения для мужчин во время войны — наименьшие из них", — добавил Жорин.

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Пост Жорина. Фото: скриншот

Напомним, будущий закон о мобилизации должен быть несколько мягче предыдущего. Так, в частности, изменения будут касаться демобилизации, брони для призывников и досрочного присвоения званий для военных.

Также мы писали, что Министерство национальной обороны Польши издало указ, в котором описывается стандартный образец повестки дня для призыва на военную службу в период мобилизации и военных действий. Этот документ вступил в силу 13 января 2024 года.

Польша
война
Украина
полк "Азов"
мобилизация
ТЦК и СП
Максим Жорин

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