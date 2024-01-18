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Лозинский призвал депутатов ВР говорить сначала о мобилизации ресурсов, а не людей

18 января 2024 11:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Лозинский призвал депутатов ВР говорить сначала о мобилизации ресурсов, а не людей
Народный депутат Роман Лозинский. Фото: Facebook-страница политика
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Народный депутат Роман Лозинский заявил, что украинцам нужно говорить в первую очередь о мобилизации ресурсов, а не людей. По его словам, о мобилизации должны говорить все нардепы как оппозиция, так и коалиция.

Об этом он сказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Лозинский подчеркнул, что мобилизованные должны быть уверены в том, что у них, к примеру, есть дрон для разведки или FPV-дроны для штурма вражеских позиций.

"У нас сегодня для того, чтобы новомобилизованные шли добровольно и с уверенностью, что они вернутся живыми… мы уже сейчас говорить о мобилизации ресурсов. Эти решения есть в парламенте, но почему-то мы начали с мобилизации людей", — отметил политик.

Политические игры нардепов

По его словам, депутаты не имеют права месяцами вести дискуссии по поводу того, каким должен быть этот закон и создавать политические игры, ведь это "вопрос борьбы за нашу независимость".

"Этот вопрос жизненно важного законопроекта о мобилизации, но для того, чтобы избежать всех этих политических игрищ, для того чтобы люди поверили политикам, которые выходят с решениями, бесспорно, за проведение мобилизации отвечает президент Украины. Он должен выйти, рядом с ним должны стоять министр обороны, главнокомандующий Залужный. Возможно, даже с ними должны стоять оппозиционные политики и все вместе обращаться к украинцам", — объяснил нардеп.

Напомним, нардеп Елена Мошенец рассказала, когда будет вынесен проект закона о мобилизации в Раду или на комитеты. По ее словам, это может произойти на следующей неделе.

Владимир Зеленский
военная техника
военные
мобилизация
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Роман Лозинский

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