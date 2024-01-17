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Мінборони розірвало контракт з компаніями родини бізнесмена Гринкевича

17 січня 2024 21:14
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Ілля Рябінін
редактор
Мінборони розірвало контракт з компаніями родини бізнесмена Гринкевича
Родина бізнесмена Ігоря Гринкевича. Фото ілюстративне: facebook.com/sokolovsky.inform
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Міністерство оборони України розірвало контракт на постачання продуктів з компаніями "Трейд лайнс рітейл", які належать заарештованому львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу. Натомість вони оголосили інший конкурс на постачання продуктів українській армії.

Про це йдеться у заяві пресслужби оборонного відомства

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Як йдеться у заяві, відомство подало до ДБР заяву про визнання себе потерпілим у справі проти компаній Гринкевичів. Водночас за повідомленням ДБР, детективи дізнались про те, що в межах підписаних торік у лютому контрактів компанії заарештованого бізнесмена постачали Міноборони низькоякісні товари, чим спричинили шкоду загальною сумою у понад 934 мільйонів гривень. 

Всі рахунки та активи цих компаній були невдовзі заарештовані.

Мінборони розірвало контракт з компаніями родини бізнесмена Гринкевича
Джерело: Telegram Міністерства оборони України

Під кінець минулого року одну з вище зазначених компаній визнали переможцем на постачання харчів до армії по одному з 30 контрактів. Проте через неспроможність налагодити постачання продуктів, в Міноборони ухвалили рішення розірвати контракт.

Додатково йдеться, що вчора оборонне оголосило в Prozorro інший конкурс на укладання договору про постачання продуктів.

Нагадаємо, що раніше син бізнесмена Ігоря Гринкевича вперше відреагував на можливу протиправну діяльність батька. Він заявив, що його родина завжди діяла в рамках чинного законодавства України.

Водночас голова Львівської ОДА Максим Козицький заявив про розрив меморандуму з компаніями Гринкевича в односторонньому порядку. Також буде переглянуто та розірвано тендери з його підприємствами.

Міноборони
ДБР
тендер
ЗСУ
продукти
корупція
Україна
ProZorro

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