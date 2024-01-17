Минбороны разорвало контракт с компаниями семьи бизнесмена Гринкевича
Министерство обороны Украины расторгло контракт на поставку продуктов с принадлежащими арестованному львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу компаниями "Трейд лайнс ритейл". Вместо этого они объявили другой конкурс на поставку продуктов украинской армии.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы оборонного ведомства.
Минобороны расторгло договор с компаниями Гринкевичей
Как говорится в заявлении, ведомство подало в ГБР заявление о признании себя потерпевшим по делу против компаний Гринкевичей. В то же время, по сообщению ГБР, детективы узнали о том, что в рамках подписанных в феврале прошлого года контрактов компании арестованного бизнесмена поставляли Минобороны низкокачественные товары, чем нанесли ущерб в общей сумме более 934 миллионов гривен.
Все счета и активы этих компаний были вскоре арестованы.
К концу прошлого года одну из вышеуказанных компаний признали победителем на поставку продовольствия в армию по одному из 30 контрактов. Однако из-за неспособности наладить поставки продуктов в Минобороны приняли решение расторгнуть контракт.
Дополнительно говорится, что вчера оборонное ведомство объявило в Prozorro другой конкурс на заключение договора о поставках продуктов.
Напомним, ранее сын бизнесмена Игоря Гринкевича впервые отреагировал на возможную противоправную деятельность отца. Он заявил, что его семья всегда действовала в рамках действующего законодательства Украины.
В то же время глава Львовской ОГА Максим Козицкий заявил о разрыве меморандума с компаниями Гринкевича в одностороннем порядке. Также будут пересмотрены и разорваны тендеры с его предприятиями.
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