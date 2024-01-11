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Нардеп розповів, чи отримають українці електронні повістки

11 січня 2024 21:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Нардеп розповів, чи отримають українці електронні повістки
Народний депутат Федір Веніславський. Фото: сайт Верховної Ради України
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Українцям не варто остерігатися, що вони отримають електронні повістки. Такий процес очікує лише певні моменти передмобілізаційної підготовки.

На цьому наголосив народний депутат Федір Веніславський у ефірі телеканалу Київ24.

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Веніславський запевнив, що електронних повісток не буде. При цьому політик запевнив, що в електронний формат хочуть перевести лише процеси передмобілізаційної підготовки.

Передусім, йдеться про Реєстр військовозобов’язаних.

"Ми маємо відмовитися від паперової волокіти і перевести всі процеси, пов'язані з мобілізацією, передусім передмобілізаційною підготовкою, до електронних реєстрів. Але електронних повісток не буде", — зазначив депутат. 

Раніше ми повідомляли, що Кабінет Міністрів України ухвалив рішення відкликати законопроєкт №10378 про внесення правок до законопроєкту про мобілізацію. При цьому буквально сьогодні проєкт закону відправили уряду на доопрацювання.

Нагадуємо, що Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що нова редакція законопроєкту про мобілізацію вже готова.  В ньому враховані всі пропозиції, погоджені на засіданнях комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

війна
Україна
мобілізація
повістки
ТЦК та СП

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