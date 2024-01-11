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Нардеп рассказал, получат ли украинцы электронные повестки

11 января 2024 21:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Нардеп рассказал, получат ли украинцы электронные повестки
Народный депутат Федор Вениславский. Фото: сайт Верховной Рады Украины
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украинцам не следует опасаться, что они получат электронные повестки. Такой процесс ожидает лишь определенные моменты предмобилизационной подготовки.

Об этом заявил народный депутат Федор Вениславский в эфире телеканала Киев24.

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Вениславский заверил, что электронных сообщений  не будет. При этом политик заверил, что в электронный формат хотят перевести только процессы предмобилизационной подготовки.

Прежде всего, речь идет о Реестре военнообязанных.

"Мы должны отказаться от бумажной волокиты и перевести все процессы, связанные с мобилизацией, прежде всего предмобилизационной подготовкой, в электронные реестры. Но электронных повесток не будет", — отметил депутат.

Ранее мы сообщали, что Кабинет Министров Украины принял решение отозвать законопроект №10378 о внесении поправок в законопроект о мобилизации. При этом буквально сегодня проект закона был отправлен правительству на доработку.

Напомним, что министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что новая редакция законопроекта о мобилизации уже готова. В нем учтены все предложения, согласованные на заседаниях комитета ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке.

война
Украина
мобилизация
повестки
ТЦК и СП

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