Нардеп рассказал, получат ли украинцы электронные повестки
Украинцам не следует опасаться, что они получат электронные повестки. Такой процесс ожидает лишь определенные моменты предмобилизационной подготовки.
Об этом заявил народный депутат Федор Вениславский в эфире телеканала Киев24.
Быть ли электронным повесткам
Вениславский заверил, что электронных сообщений не будет. При этом политик заверил, что в электронный формат хотят перевести только процессы предмобилизационной подготовки.
Прежде всего, речь идет о Реестре военнообязанных.
"Мы должны отказаться от бумажной волокиты и перевести все процессы, связанные с мобилизацией, прежде всего предмобилизационной подготовкой, в электронные реестры. Но электронных повесток не будет", — отметил депутат.
Ранее мы сообщали, что Кабинет Министров Украины принял решение отозвать законопроект №10378 о внесении поправок в законопроект о мобилизации. При этом буквально сегодня проект закона был отправлен правительству на доработку.
Напомним, что министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что новая редакция законопроекта о мобилизации уже готова. В нем учтены все предложения, согласованные на заседаниях комитета ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке.
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