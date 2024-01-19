В Минобороны назвали дату запуска электронного кабинета военнообязанного

Стало известно, когда заработает е-кабинет военнообязанного
Министерство обороны Украины назвало дату, когда заработаю электронный кабинет военнообязанного.
Об этом заявила заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.
Электронный кабинет военнообязанного заработает в несколько этапов
"Мы сможем, скажем так, первый этап — введение функционала электронного кабинета призывника, военнообязанного. То есть это будет возможность актуализировать свои данные. Будет предоставлен период, чтобы военнообязанный эти данные актуализировал, предоставил последние достоверные данные. И дальше уже ТЦК будут использовать эти данные в своей ежедневной работе», — рассказала заместитель министра.
Будут ли в е-кабинете повестки
Отвечая на вопрос о повестках в е-кабинете, Черногоренко не ответила прямо, но сказала: "повестки — это вопрос, который будет рассматриваться в рамках так называемого "мобилизационного" закона.
"Мы верифицировали данные и трансформировали бумажные данные в цифровые. Устранили дубли, неактуальную информацию, которая была в реестре. И сейчас улучшаем работу ТЦК, чтобы не было дополнительных лишних отправленных повесток, чтобы не было нецелевого сообщения военнообязанных прибыть в ТЦК", — добавила Черногоренко.
Напомним, 16 января, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект , предусматривающий создание единого реестра военнообязанных.
Ранее мы писали, народный депутат Украины рассказал, будут ли украинцы получать электронные повестки .
Добавим, в Украине могут измениться правила бронирования военнообязанных от мобилизации в ряды ВСУ. Нововведение внесено в постановление Правительства №76 от 27 января 2023 года.
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