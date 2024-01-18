Безугла назвала норми, які заблокували депутати у законопроєкті щодо цифровізації армії

Народний депутат Мар'яна Безугла. Фото: Facebook політичної діячки

У Верховній Раді прийняли законопроєкт №10062 щодо цифровізації армії вчора, 17 січня. Проте партії "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Розумна політика" заблокували ряд важливих норм.

Про це повідомила нардепка Мар'яна Безугла.

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Які норми було вилучено із законопроєкту

За її словами, депутати вилучили із законопроєкту сертифікат захисника, тобто можливість українцям мати військово-обліковий документ в електронному варіанті.

"Електронний кабінет підприємства — для чого підприємцю відкривати компʼютер і бачити усіх заброньованих, змінювати подачу на бронювання в електронному варіанті? Хай краще мучається між кількома інстанціями! Ніжками все, хардкор", — додала вона.

Крім того, нардепи заблокували надання статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану за допомогою засобів електронної системи Міноборони.

Замість цього було прийнято положення, за якими статус УБД буде надаватися двома способами:

автоматично засобами реєстру;

у разі неможливості уповноваженою особою військової частини внести відомості в електронній формі статус УБД надається комісією.

"Це значить, що можна завжди буде зіслатися на "неможливість" і відправляти за отриманням статусу УБД в "комісію"", — наголосила Безугла.

Також депутати вилучили норму щодо реєстру військовослужбовців.

"Реєстр військовослужбовців — ніякого реєстру тих, хто служить в електронному варіанті. Папірці військових частин і незаконні таблички в Excel залишаються. І переводи з частини в частину місяцями", — додала політична діячка.

За що проголосували у Верховній Раді

Своєю чергою депутати все ж проголосували за:

реєстр військовозобов'язаних;

УБД;

Особливості захисту інформації в ІКС МОУ (Інформаційно-комунікаційні системи Міністерства оборони України);

Хмарні послуги.

Щодо реєстру військовозобов'язаних:

розширення переліку відомостей реєстру (персональні та службові дані);

удосконалення міжвідомчої та інформаційної взаємодії;

електронний кабінет призовника;

електронний кабінет ЦНАП (надання адміністративних послуг).

Щодо статусу учасника бойових дій:

електронна взаємодія між реєстрами;

електронна заява для отримання статусу УБД (статусу особи з інвалідністю, статусу члена сімʼї загиблого Захисника);

надання статусу УБД під час дії воєнного стану двома способами;

витяг із реєстру про участь у бойових діях.

Про особливості захисту інформації в ІКС МОУ:

зміни в Закон про оборону України (особливості захисту інформації в ІКС МОУ визначає МОУ);

такі ж зміни в Закон про захист інформації в ІКС та Закон про основні засади забезпечення кібербезпеки в Україні.

Щодо хмарних послуг нардепка зазначила:

"Обробка інформації, що становить державну таємницю, в ІКС МОУ може здійснюватися за кордоном (країни НАТО) — на підставі спільного рішення Міністра оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України з невідкладним повідомленням Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки; але персональні дані українців — тільки на території України; знімається заборона щодо розміщення у хмарних ресурсах за кордоном службової інформації та державних та єдиних реєстрів".

Вона додала, що законопроєкт готувався її робочою групою, проте в залі засідання Безуглій заборонили його доповідати.

"Я знаю свій проєкт на пам’ять, а доповідала його людина, яка хоча і була членом робочої групи, але не могла пояснити усі правки. Організовано це було знову головою комітету нацбезпеки Олександром Завітневичем. В той же час, все одно дякую комітету, що підтримали законопроєкт, але інакше б це взагалі було не державницьки. І дяка взагалі всім фахівцям у робочій групі, усім нардепам, які присилали пропозиції, а таких було немало!" — зауважила Безугла.

Скриншот допису з Facebook Мар'яни Безуглої

Скриншот допису з Facebook Мар'яни Безуглої

Нагадаємо, раніше нардепка заявила, що із законопроєкту про рекрутинг можуть прибрати групи інвалідності. Їх замінять переліком хвороб, що допоможе знизити ризики корупційних схем.