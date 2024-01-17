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Цифровізація армії — Разумков розповів, що не так із законопроєктом

17 січня 2024 04:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Цифровізація армії — Разумков розповів, що не так із законопроєктом
Народний депутат Дмитро Разумков. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Як відомо, у вівторок, 16 січня в Україні розглядали законопроєкт №10062 про цифровізацію армії. Він, зокрема, стосується узурпації усієї інформації громадян країни, яку заноситимуть у відповідний реєстр, пов'язаний з мобілізацією. 

Про це розповів народний депутат від партії "Розумна політика" Дмитро Разумков у ранковому ефірі Новини.LIVE.

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"Якщо ми говоримо про диктаторські закони, то буде розглядатися законопроєкт 10062. Він фактично про узурпацію всієї інформації наших з вами співгромадян, яка буде заноситися в реєстр під історією того, що це пов'язано з мобілізацією", — резюмував Разумков. 

Депутат підкреслив, що деякі політики пропонували, до прикладу, не використовувати такий реєстр під час електронного голосування. Втім, запропоновану правку не підтримали. 

"Знаючи, на жаль, підходи до того, як використовується інформація в сучасному світі і те, що ми бучимо останнім часом, мені здається, що все ж таки 16 січня (диктаторські закони 16 січня 2014 року — Ред.) повторюється", — розповів Разумков. 

Нагадаємо, наразі обговорюється зміна політики мобілізації, зокрема скасування броні для нардепів та інших високопосадовців. Цей крок сприймається як спосіб демонстрації рівності всіх перед законом, хоча його практична цінність залишається під питанням.

Зрештою, за словами депутата Дмитра Разумкова, наразі складно точно припустити, чи ухвалять в Україні закон про мобілізацію народних депутатів. Втім, переважній більшості політиків таки варто поїхати на фронт. Адже, ті військові, які вступили як добровольці до лав ЗСУ ще на початку вторгнення, не можуть воювати вічно, їм потрібна заміна. 

Дмитро Разумков
Верховна Рада
війна
Україна
армія
політики
мобілізація
законопроєкт
народні депутати

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