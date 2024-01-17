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Цифровизация армии — Разумков рассказал, что не так с законопроектом

17 января 2024 04:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Цифровизация армии — Разумков рассказал, что не так с законопроектом
Народный депутат Дмитрий Разумков. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Как известно, во вторник, 16 января, в Украине рассматривали законопроект №10062 о цифровизации армии. Он, в частности, касается узурпации всей информации граждан страны, которую будут заносить в соответствующий реестр, связанный с мобилизацией.

Об этом рассказал народный депутат от партии "Умная политика" Дмитрий Разумков в утреннем эфире Новини.LIVE.

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"Если мы говорим о диктаторских законах, то будет рассматриваться законопроект 10062. Он фактически об узурпации всей информации наших с вами сограждан, которая будет заноситься в реестр под историей того, что это связано с мобилизацией", — резюмировал Разумков.

Депутат подчеркнул, что некоторые политики предлагали, например, не использовать такой реестр во время электронного голосования. Впрочем, предложенную правку не поддержали.

"Зная, к сожалению, подходы к тому, как используется информация в современном мире и то, что мы будем в последнее время, мне кажется, что все-таки 16 января (диктаторские законы 16 января 2014 года — Ред.) повторяется", — рассказал Разумков.

Напомним, сейчас обсуждается изменение политики мобилизации, в частности отмена брони для нардепов и других высокопоставленных должностных лиц. Этот шаг рассматривается как способ демонстрации равенства всех перед законом, хотя его практическая ценность остается под вопросом.

В конце концов, по словам депутата Дмитрия Разумкова, пока сложно точно предположить, примут ли в Украине закон о мобилизации народных депутатов. Впрочем, подавляющему большинству политиков стоит поехать на фронт. Ведь те военные, которые вступили в добровольцы в ряды ВСУ еще в начале вторжения, не могут воевать вечно, им нужна замена.

Дмитрий Разумков
Верховная Рада
война
Украина
армия
политики
мобилизация
законопроект
народные депутаты

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