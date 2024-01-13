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Нардепів в Україні можуть залишити без броні від мобілізації, — ЗМІ

13 січня 2024 13:04
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Нардепів в Україні можуть залишити без броні від мобілізації, — ЗМІ
Народні депутати України. Фото: Укрінформ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Наразі обговорюється зміна політики мобілізації, зокрема скасування броні для нардепів та інших високопосадовців. Цей крок сприймається як спосіб демонстрації рівності всіх перед законом, хоча його практична цінність залишається під питанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на свої джерела.

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У повідомленні йдеться, що спочатку запропонований проєкт закону про мобілізацію був відкликаний урядом і зараз перебуває на доопрацюванні в Міністерстві оборони.

За даними видання, є намір трохи пом'якшити деякі положення законопроєкту, зберігаючи при цьому основні принципи, включаючи заходи проти ухилення від служби.

Один із депутатів партії "Слуга народу" поділився, що питання про розширення бази мобілізації без запровадження жорстких заходів щодо ухилянтів залишається відкритим. Однак існує розуміння необхідності скасування винятків для депутатів та високопосадовців.

"Очевидно, прибиратимемо броню для депутатів, чиновників, щоб показати, що всі рівні. Практичного сенсу в цьому небагато, але інакше народ не зрозуміє", — сказав він.

Нагадаємо, що Міністерство оборони пропонує змінити категорії бронювання урядовців. Тобто пропонується бронювати лише держслужбовців категорії "А".

Верховна Рада
Слуга народу
Україна
чиновники
нардепи
військовий призов
військовий облік
мобілізація
бронювання

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