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Нардепов в Украине могут оставить без брони от мобилизации, — СМИ

13 января 2024 13:04
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Нардепов в Украине могут оставить без брони от мобилизации, — СМИ
Народные депутаты в Украине. Фото: Укринформ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В настоящее время обсуждается изменение политики мобилизации, в частности, отмена брони для нардепов и других высокопоставленных лиц. Этот шаг рассматривается как способ демонстрации равенства всех перед законом, хотя его практическая ценность остается под вопросом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники.

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В сообщении говорится, что изначально предложенный проект закона о мобилизации был отозван правительством и в настоящее время находится на доработке в Министерстве обороны. 

По данным издания, есть намерение немного смягчить некоторые положения законопроекта, сохраняя при этом его основные принципы, включая меры против уклонения от службы.

Один из депутатов партии "Слуга народа" поделился, что вопрос о расширении базы мобилизации без введения жестких мер в отношении уклонистов остается открытым. Однако существует понимание необходимости отмены исключений для депутатов и высокопоставленных чиновников.

"Очевидно, будем убирать бронь для депутатов, чиновников, чтобы показать, что все равны. Практического смысла в этом немного, но иначе народ не поймет", — сказал он.

Напомним, что Министерство обороны предлагает сменить категории бронирования чиновников. То есть предлагается бронировать только госслужащих категории "А".

Верховная Рада
Слуга народа
Украина
чиновники
нардепы
военный призыв
военный учет
мобилизация
бронирование

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