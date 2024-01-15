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Безугла розповіла про усунення груп інвалідності з законопроєкту про рекрутинг

15 січня 2024 14:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Безугла розповіла про усунення груп інвалідності з законопроєкту про рекрутинг
Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: facebook.com/bezuhlamariana
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

З законопроєкту про рекрутинг можуть прибрати групи інвалідності. Їх замінять переліком хвороб, що допоможе знизити ризики корупційних схем.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала народна депутатка Мар'яна Безугла.

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Пост Безуглої про інвалідність. Фото: скриншот

Групи інвалідності в законопроєкті

"Такий варіант дійсно обговорювався: прибрати групи інвалідності з закону і написати, що порядок визначається Кабміном. І тоді Кабмін визначатиме, наприклад, що онкохворі чи хворі на туберкульоз не підлягають призову, а частина осіб з третьою групою інвалідності підлягають", — пояснила Безугла.

Безугла додала, що ці пропозиції надходили від головнокомандувача ЗСУ Залужного. Пізніше цю ідею розвинув медичний комітет Верховна Рада України та Міністерство охорони здоров'я України.

"Ідея повʼязана ще з тим, що МОЗ планує ліквідувати МСЕК та групи інвалідності поступово взагалі, що цілком логічно, відповідає світовій практиці та знизить корупційні ризики", — зазначила Безугла.

Нардепка також додала, що на її особисту думку варто залишити добровільність мобілізації для осіб з інвалідністю усіх груп та не прибирати групи інвалідності з законопроєкту принаймні на цьому етапі.

Раніше ми повідомляли, що народний депутат Мар'яна Безугла розповіла про дописи, які вона видалила зі своєї сторінки у Facebook. За її словами, вона вилучила зі своєї сторінки три публікації.

Нагадаємо, нещодавно народний депутат Мар'яна Безугла заявила, що виходить з фракції та партії "Слуги народу". Вже 12 січня у Верховній Раді офіційно прийняли її заяви щодо звільнення.

війна
Мар'яна Безугла
Україна
інвалідність
мобілізація
люди

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