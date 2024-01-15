Безугла розповіла про усунення груп інвалідності з законопроєкту про рекрутинг
З законопроєкту про рекрутинг можуть прибрати групи інвалідності. Їх замінять переліком хвороб, що допоможе знизити ризики корупційних схем.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала народна депутатка Мар'яна Безугла.
Групи інвалідності в законопроєкті
"Такий варіант дійсно обговорювався: прибрати групи інвалідності з закону і написати, що порядок визначається Кабміном. І тоді Кабмін визначатиме, наприклад, що онкохворі чи хворі на туберкульоз не підлягають призову, а частина осіб з третьою групою інвалідності підлягають", — пояснила Безугла.
Безугла додала, що ці пропозиції надходили від головнокомандувача ЗСУ Залужного. Пізніше цю ідею розвинув медичний комітет Верховна Рада України та Міністерство охорони здоров'я України.
"Ідея повʼязана ще з тим, що МОЗ планує ліквідувати МСЕК та групи інвалідності поступово взагалі, що цілком логічно, відповідає світовій практиці та знизить корупційні ризики", — зазначила Безугла.
Нардепка також додала, що на її особисту думку варто залишити добровільність мобілізації для осіб з інвалідністю усіх груп та не прибирати групи інвалідності з законопроєкту принаймні на цьому етапі.
Раніше ми повідомляли, що народний депутат Мар'яна Безугла розповіла про дописи, які вона видалила зі своєї сторінки у Facebook. За її словами, вона вилучила зі своєї сторінки три публікації.
Нагадаємо, нещодавно народний депутат Мар'яна Безугла заявила, що виходить з фракції та партії "Слуги народу". Вже 12 січня у Верховній Раді офіційно прийняли її заяви щодо звільнення.
Читайте Новини.LIVE!