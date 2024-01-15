Безуглая рассказала об устранении групп инвалидности из законопроекта о рекрутинге

Народная депутат Марьяна Безуглая. Фото: facebook.com/bezuhlamariana

Из законопроекта о рекрутинге могут убрать группы инвалидности. Их заменят перечнем болезней, что поможет снизить риск коррупционных схем.

Об этом на своей странице в Facebook написала народная депутат Марьяна Безугла.

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Группы инвалидности в законопроекте

"Такой вариант действительно обсуждался: убрать группы инвалидности из закона и написать, что порядок определяется Кабмином. И тогда Кабмин будет определять, например, что онкобольные или больные туберкулезом не подлежат призыву, а часть лиц с третьей группой инвалидности подлежат", — пояснила Безугла.

Безуглая добавила, что эти предложения поступали от главнокомандующего ВСУ Залужного. Позже эту идею развил медицинский комитет Верховной Рады Украины и Министерства здравоохранения Украины.

"Идея связана еще с тем, что Минздрав планирует ликвидировать МСЭК и группы инвалидности постепенно вообще, что вполне логично, отвечает мировой практике и снизит коррупционные риски", — отметила Безугла.

Нардепка также добавила, что по ее личному мнению следует оставить добровольность мобилизации для лиц с инвалидностью всех групп и не убирать группы инвалидности по законопроекту по крайней мере на этом этапе.

Ранее мы сообщали, что народный депутат Марьяна Безугла рассказала о сообщениях, которые она удалила со своей страницы в Facebook. По ее словам, она изъяла со своей страницы три публикации.

Напомним, недавно народный депутат Марианна Безугла заявила, что выходит из фракции и партии "Слуги народа". Уже 12 января в Верховной Раде официально приняли ее заявления по увольнению.