Безуглая назвала нормы, которые заблокировали депутаты в законопроекте о цифровизации армии
В Верховной Раде приняли законопроект №10062 о цифровизации армии вчера, 17 января. Однако партии "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Умная политика" заблокировали ряд важных норм.
Об этом сообщила нардеп Марьяна Безуглая.
Какие нормы были изъяты из законопроекта
По ее словам, депутаты изъяли из законопроекта сертификат защитника, то есть возможность украинцам иметь военно-учетный документ в электронном варианте.
"Электронный кабинет предприятия — для чего предпринимателю открывать компьютер и видеть всех забронированных, менять подачу на бронирование в электронном варианте? Пусть лучше мучается между несколькими инстанциями! Ножками все, хардкор", — добавила она.
Кроме того, нардепы заблокировали предоставление статуса участника боевых действий во время военного положения с помощью средств электронной системы Минобороны.
Вместо этого было принято положение, согласно которому статус УБД будет предоставляться двумя способами:
- автоматически средствами реестра;
- при невозможности уполномоченным лицом воинской части внести сведения в электронной форме статус УБД предоставляется комиссией.
"Это значит, что можно всегда будет сослаться на "невозможность" и отправлять за получением статуса УБД в "комиссию"", — подчеркнула Безугла.
Также депутаты изъяли норму по реестру военнослужащих.
"Реестр военнослужащих — никакого реестра тех, кто служит в электронном варианте. Бумажки воинских частей и незаконные таблички в Excel остаются. И переводы из части в часть месяцами", — добавила политический деятель.
За что проголосовали в Верховной Раде
В свою очередь депутаты все же проголосовали за:
- реестр военнообязанных;
- УБД;
- Особенности защиты информации в ИКС МОУ (Информационно-коммуникационные системы Министерства обороны Украины);
- Облачные услуги.
Относительно реестра военнообязанных:
- расширение перечня сведений реестра (персональные и служебные данные);
- усовершенствование межведомственного и информационного взаимодействия;
- электронный кабинет призывника;
- электронный кабинет ЦНАП (предоставление административных услуг).
Относительно статуса участника боевых действий:
- электронное взаимодействие между реестрами;
- электронное заявление для получения статуса УБД (статуса лица с инвалидностью, статуса члена семьи погибшего Защитника);
- предоставление статуса УБД во время действия военного положения двумя способами;
- выписка из реестра об участии в боевых действиях.
Об особенностях защиты информации в ИКС МОУ:
- изменения в Законе об обороне Украины (особенности защиты информации в ИКС МОУ определяет МОУ);
- такие же изменения в Законе о защите информации в ИКС и Законе об основных принципах обеспечения кибербезопасности в Украине.
Об облачных услугах нардеп отметила:
"Обработка информации, составляющей государственную тайну, в ИКС МОУ может осуществляться за рубежом (страны НАТО) — на основании совместного решения Министра обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с неотложным уведомлением Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке; но персональные данные украинцев — только на территории Украины; снимается запрет на размещение в облачных ресурсах за границей служебной информации и государственных и единых реестров .
Она добавила, что законопроект готовился ее рабочей группой, однако в зале заседания Безуглой запретили его докладывать.
"Я знаю свой проект на память, а докладывал его человек, который хотя и был членом рабочей группы, но не мог объяснить все правки. Организовано это было снова главой комитета нацбезопасности Александром Завитневичем. В то же время, все равно спасибо комитету, что поддержали законопроект, но иначе бы это вообще было не государственно. И благодарность вообще всем специалистам в рабочей группе, всем нардепам, которые присылали предложения, а таких было немало!" — заметила Безуглая.
Напомним, ранее нардеп заявила, что из законопроекта о рекрутинге могут убрать группы инвалидности. Их заменят перечнем болезней, что поможет снизить риск коррупционных схем.
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