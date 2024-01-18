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Безуглая назвала нормы, которые заблокировали депутаты в законопроекте о цифровизации армии

18 января 2024 10:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Безуглая назвала нормы, которые заблокировали депутаты в законопроекте о цифровизации армии
Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: Facebook политического деятеля
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Верховной Раде приняли законопроект №10062 о цифровизации армии вчера, 17 января. Однако партии "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Умная политика" заблокировали ряд важных норм.

Об этом сообщила нардеп Марьяна Безуглая.

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Какие нормы были изъяты из законопроекта

По ее словам, депутаты изъяли из законопроекта сертификат защитника, то есть возможность украинцам иметь военно-учетный документ в электронном варианте.

"Электронный кабинет предприятия — для чего предпринимателю открывать компьютер и видеть всех забронированных, менять подачу на бронирование в электронном варианте? Пусть лучше мучается между несколькими инстанциями! Ножками все, хардкор", — добавила она.

Кроме того, нардепы заблокировали предоставление статуса участника боевых действий во время военного положения с помощью средств электронной системы Минобороны.

Вместо этого было принято положение, согласно которому статус УБД будет предоставляться двумя способами:

  • автоматически средствами реестра;
  • при невозможности уполномоченным лицом воинской части внести сведения в электронной форме статус УБД предоставляется комиссией.

"Это значит, что можно всегда будет сослаться на "невозможность" и отправлять за получением статуса УБД в "комиссию"", — подчеркнула Безугла.

Также депутаты изъяли норму по реестру военнослужащих.

"Реестр военнослужащих — никакого реестра тех, кто служит в электронном варианте. Бумажки воинских частей и незаконные таблички в Excel остаются. И переводы из части в часть месяцами", — добавила политический деятель.

За что проголосовали в Верховной Раде

В свою очередь депутаты все же проголосовали за:

  • реестр военнообязанных;
  • УБД;
  • Особенности защиты информации в ИКС МОУ (Информационно-коммуникационные системы Министерства обороны Украины);
  • Облачные услуги.

Относительно реестра военнообязанных:

  • расширение перечня сведений реестра (персональные и служебные данные);
  • усовершенствование межведомственного и информационного взаимодействия;
  • электронный кабинет призывника;
  • электронный кабинет ЦНАП (предоставление административных услуг).

Относительно статуса участника боевых действий:

  • электронное взаимодействие между реестрами;
  • электронное заявление для получения статуса УБД (статуса лица с инвалидностью, статуса члена семьи погибшего Защитника);
  • предоставление статуса УБД во время действия военного положения двумя способами;
  • выписка из реестра об участии в боевых действиях.

Об особенностях защиты информации в ИКС МОУ:

  • изменения в Законе об обороне Украины (особенности защиты информации в ИКС МОУ определяет МОУ);
  • такие же изменения в Законе о защите информации в ИКС и Законе об основных принципах обеспечения кибербезопасности в Украине.

Об облачных услугах нардеп отметила:

"Обработка информации, составляющей государственную тайну, в ИКС МОУ может осуществляться за рубежом (страны НАТО) — на основании совместного решения Министра обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с неотложным уведомлением Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке; но персональные данные украинцев — только на территории Украины; снимается запрет на размещение в облачных ресурсах за границей служебной информации и государственных и единых реестров .

Она добавила, что законопроект готовился ее рабочей группой, однако в зале заседания Безуглой запретили его докладывать.

"Я знаю свой проект на память, а докладывал его человек, который хотя и был членом рабочей группы, но не мог объяснить все правки. Организовано это было снова главой комитета нацбезопасности Александром Завитневичем. В то же время, все равно спасибо комитету, что поддержали законопроект, но иначе бы это вообще было не государственно. И благодарность вообще всем специалистам в рабочей группе, всем нардепам, которые присылали предложения, а таких было немало!" — заметила Безуглая.

законопроект по цифровизации армии
Скриншот сообщения из Facebook Марьяны Безуглой
законопроект по цифровизации армии
Скриншот сообщения с Facebook Марианны Безуглой

Напомним, ранее нардеп заявила, что из законопроекта о рекрутинге могут убрать группы инвалидности. Их заменят перечнем болезней, что поможет снизить риск коррупционных схем.

Дмитрий Разумков
армия
Батькивщина
Европейская Солидарность
война в Украине

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