Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Сирський заявив про просування Сил оборони на півдні

Сирський заявив про просування Сил оборони на півдні

Ua ru
Дата публікації: 14 березня 2026 12:11
Сирський заявив про просування Сил оборони на півдні
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів день у Південній операційній зоні, де тривають активні бойові дії. Він поспілкувався з військовими та керівництвом. Сили оборони просуваються вперед на цьому відтинку фронту.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Олександр Сирський заявив у соцмережах 14 березня. 

Сирський розповів, що зустрівся з керівництвом наступального угруповання, а також з командирами бригад, полків, батальйонів, які ведуть наступальні дії. Вони прозвітували про результати виконання попередніх завдань, щодо поточної обстановки та дій у визначених смугах. 

"Сили оборони України утримують визначені рубежі, нищать ворога, поступово просуваються вперед, ведуть бої за звільнення населених пунктів", — наголосив головнокомандувач. 

За його словами, він також віддав розпорядження для вирішення проблемних питань та обговори варіанти подальших дій. Генерал зазначив, що в пріоритеті — звільнення української території від окупантів та збереження життів наших воїнів. Водночас для успішної операції важлива інформаційна тиша.

Ситуація на фронті 14 березня
Скриншот допису Олександра Сирського

Ситуація на фронті — останні новини

Сергій Братчук розповів, що ЗСУ змінили хід боїв на Дніпропетровщині. Воїни не лише зупинили просування окупантів, а й розпочали контраступальні операції.

За даними Генштабу, Сили оборони звільнили майже всю Дніпропетровську область від росіян. Залишилося допрацювати три невеликі населені пункти й ще два — зачистити. 

У відомстві наголосили, що 2026 року українська армія нав'язуватиме свою ініціативу ворогу на полі бою. Олександр Комаренко заявив, що робота з пошуку напрямків дій триває постійно.

війна в Україні Олександр Сирський новини України
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації