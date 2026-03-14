Сирський заявив про просування Сил оборони на півдні

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів день у Південній операційній зоні, де тривають активні бойові дії. Він поспілкувався з військовими та керівництвом. Сили оборони просуваються вперед на цьому відтинку фронту.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Олександр Сирський заявив у соцмережах 14 березня.

Реклама

Сирський розповів, що зустрівся з керівництвом наступального угруповання, а також з командирами бригад, полків, батальйонів, які ведуть наступальні дії. Вони прозвітували про результати виконання попередніх завдань, щодо поточної обстановки та дій у визначених смугах.

"Сили оборони України утримують визначені рубежі, нищать ворога, поступово просуваються вперед, ведуть бої за звільнення населених пунктів", — наголосив головнокомандувач.

За його словами, він також віддав розпорядження для вирішення проблемних питань та обговори варіанти подальших дій. Генерал зазначив, що в пріоритеті — звільнення української території від окупантів та збереження життів наших воїнів. Водночас для успішної операції важлива інформаційна тиша.

Скриншот допису Олександра Сирського

Ситуація на фронті — останні новини

Сергій Братчук розповів, що ЗСУ змінили хід боїв на Дніпропетровщині. Воїни не лише зупинили просування окупантів, а й розпочали контраступальні операції.

За даними Генштабу, Сили оборони звільнили майже всю Дніпропетровську область від росіян. Залишилося допрацювати три невеликі населені пункти й ще два — зачистити.

У відомстві наголосили, що 2026 року українська армія нав'язуватиме свою ініціативу ворогу на полі бою. Олександр Комаренко заявив, що робота з пошуку напрямків дій триває постійно.