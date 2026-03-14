Сырский заявил о продвижении Сил обороны на юге

Сырский заявил о продвижении Сил обороны на юге

Дата публикации 14 марта 2026 12:11
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел день в Южной операционной зоне, где продолжаются активные боевые действия. Он пообщался с военными и руководством. Силы обороны продвигаются вперед на этом отрезке фронта.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Александр Сырский заявил в соцсетях 14 марта.

Сырский рассказал, что встретился с руководством наступательной группировки, а также с командирами бригад, полков, батальонов, которые ведут наступательные действия. Они отчитались о результатах выполнения предыдущих задач, о текущей обстановке и действиях в определенных полосах.

"Силы обороны Украины удерживают определенные рубежи, уничтожают врага, постепенно продвигаются вперед, ведут бои за освобождение населенных пунктов", — подчеркнул главнокомандующий.

По его словам, он также отдал распоряжение для решения проблемных вопросов и обсудил варианты дальнейших действий. Генерал отметил, что в приоритете — освобождение украинской территории от оккупантов и сохранение жизней наших воинов. В то же время для успешной операции важна информационная тишина.

Ситуація на фронті 14 березня
Скриншот сообщения Александра Сырского

Ситуация на фронте — последние новости

Сергей Братчук рассказал, что ВСУ изменили ход боев на Днепропетровщине. Воины не только остановили продвижение оккупантов, но и начали контраступательные операции.

По данным Генштаба, Силы обороны освободили почти всю Днепропетровскую область от россиян. Осталось доработать три небольших населенных пункта и еще два — зачистить.

В ведомстве отметили, что в 2026 году украинская армия будет навязывать свою инициативу врагу на поле боя. Александр Комаренко заявил, что работа по поиску направлений действий продолжается постоянно.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
