ВСУ не дают врагу продвигаться — Генштаб о ситуации на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

За прошедшие сутки, 13 марта, на фронте произошло 153 боевых столкновения. Силы обороны отражают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины. Враг испытывает значительные потери в живой силе и технике.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили в Генштабе ВСУ.

Какая ситуация на фронте 14 марта

За последние сутки российские войска нанесли один ракетный удар и 104 авиационных, сбросив 307 управляемых авиабомб. Кроме того, враг применил 10 119 дронов-камикадзе и совершил 3 623 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 60 — из реактивных систем залпового огня.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 153 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять — с применением РСЗО. Нанес два авиаудара с применением двух КАБ.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Прилепка.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в районах Новоосинового и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении противник атаковал пять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Ставки и Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закитного, Платоновки, Резниковки и Ямполя.

На Краматорском направлении штурмовые действия противника не зафиксированы.

На Константиновском направлении россияне 29 раз атаковали вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополье, Ильиновки, Николайполье, Софиевки, Новопавловки и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Затишок, Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Муравка и Гришино.

На Александровском направлении армия РФ атаковала восемь раз в районах Александрограда, Андреевки-Клевцово, Вишневого, Калиновского, Красногорского и Злагоды.

На Гуляйпольском направлении состоялась 20 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Железнодорожного, Мирного, Еленоконстантиновки, Варваровки, Зеленого и Гуляйпольского.

На Ореховском направлении оккупанты один раз пытались улучшить свои позиции вблизи Степногорска.

На Приднепровском направлении враг штурмовые действия не проводил.

В общем, за минувшие сутки россияне потеряли 810 человек. Кроме того, враг потерял четыре танка, 10 боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, средство ПВО, 2147 беспилотных летательных аппаратов, 180 единиц автомобильной техники.

Отметим, Сергей Братчук ранее заявлял, что ВСУ изменили ход боев на Днепропетровщине. Они не только остановили армию РФ, но и начали контрнаступательные действия.

В то же время в Генштабе заявили об освобождении всей Днепропетровской области. Известно, что осталось зачистить некоторые населенные пункты.