Главная Армия ВСУ не дают врагу продвигаться — Генштаб о ситуации на фронте

Дата публикации 14 марта 2026 09:07
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

За прошедшие сутки, 13 марта, на фронте произошло 153 боевых столкновения. Силы обороны отражают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины. Враг испытывает значительные потери в живой силе и технике.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили в Генштабе ВСУ.

Читайте также:

Какая ситуация на фронте 14 марта

За последние сутки российские войска нанесли один ракетный удар и 104 авиационных, сбросив 307 управляемых авиабомб. Кроме того, враг применил 10 119 дронов-камикадзе и совершил 3 623 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 60 — из реактивных систем залпового огня.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 153 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять — с применением РСЗО. Нанес два авиаудара с применением двух КАБ.

Ситуація на фронті 14 березня
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Прилепка.

Ситуація на фронті сьогодні
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Купянском направлении враг дважды атаковал в районах Новоосинового и Новоплатоновки.

Ситуація на Куп'янському напрямку 14 березня
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Лиманском направлении противник атаковал пять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Ставки и Лиман.

Ситуація на Лиманському напрямку фронту
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закитного, Платоновки, Резниковки и Ямполя.

Що відбувається на Слов'янському напрямку
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Краматорском направлении штурмовые действия противника не зафиксированы.

Краматорський напрямок 14 березня
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Константиновском направлении россияне 29 раз атаковали вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополье, Ильиновки, Николайполье, Софиевки, Новопавловки и Русиного Яра.

Костянтинівський напрямок 14 березня
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Затишок, Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Муравка и Гришино.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Александровском направлении армия РФ атаковала восемь раз в районах Александрограда, Андреевки-Клевцово, Вишневого, Калиновского, Красногорского и Злагоды.

Ситуація на Покровському напрямку 14 березня
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Гуляйпольском направлении состоялась 20 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Железнодорожного, Мирного, Еленоконстантиновки, Варваровки, Зеленого и Гуляйпольского.

Що відбувається на Олександрівському напрямку
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Ореховском направлении оккупанты один раз пытались улучшить свои позиции вблизи Степногорска.

Ситуація на фронті 14 березня
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Приднепровском направлении враг штурмовые действия не проводил.

Що відбувається на фронті 14 березня
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

В общем, за минувшие сутки россияне потеряли 810 человек. Кроме того, враг потерял четыре танка, 10 боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, средство ПВО, 2147 беспилотных летательных аппаратов, 180 единиц автомобильной техники.

Отметим, Сергей Братчук ранее заявлял, что ВСУ изменили ход боев на Днепропетровщине. Они не только остановили армию РФ, но и начали контрнаступательные действия.

В то же время в Генштабе заявили об освобождении всей Днепропетровской области. Известно, что осталось зачистить некоторые населенные пункты.

военные оккупанты Генштаб ВСУ война в Украине фронт наступление
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
