ЗСУ не дають ворогу просуватися — Генштаб про ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Упродовж минулої доби, 13 березня, на фронті відбулося 153 бойових зіткнення. Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України. Ворог відчуває значних втрат у живій силі та техніці.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили в Генштабі ЗСУ.

Читайте також:

Яка ситуація на фронті 14 березня

За останню добу російські війська завдали одного ракетного удару та 104 авіаційних, скинувши 307 керованих авіабомб. Крім того, ворог застосував 10 119 дронів–камікадзе та здійснив 3 623 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 60 — із реактивних систем залпового вогню.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 153 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п'ять – із застосуванням РСЗВ. Завдав двох авіаударів із застосуванням двох КАБ.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населеного пункту Приліпка.

На Куп'янському напрямку ворог двічі атакував у районах Новоосинового та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку противник атакував п'ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Ставки та Лиман.

На Слов'янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Платонівки, Різниківки та Ямполя.

На Краматорському напрямку штурмові дії противника не зафіксовані.

На Костянтинівському напрямку росіяни 29 разів атакували поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Софіївки, Новопавлівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Торецьке, Затишок, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Муравка та Гришине.

На Олександрівському напрямку армія РФ атакувала вісім разів у районах Олександрограда, Андріївки-Клевцового, Вишневого, Калинівського, Красногірського та Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку відбулася 20 атак окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Мирного, Оленокостянтинівки, Варварівки, Зеленого та Гуляйпільського.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз намагалисяся покращити свої позиції поблизу Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог штурмові дії не проводив.

Загалом, за минулу добу росіянм втратили 810 осіб. Крім того, ворог втратив чотири танки, 10 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, засіб ППО, 2147 безпілотних літальних апаратів, 180 одиниць автомобільної техніки.

Зазначимо, Сергій Братчук раніше заявляв, що ЗСУ змінили хід боїв на Дніпропетровщині. Вони не лише зупинили армію РФ, а й почали контрнаступальні дії.

Водночас у Генштабі заявили про звільнення усієї Дніпропетровської області. Відомо, що залишилося зачистити деякі населені пункти.