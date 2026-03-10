Видео
Україна
Главная Армия В Генштабе рассказали, что планируют ВСУ в этом году

В Генштабе рассказали, что планируют ВСУ в этом году

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 13:11
ВСУ готовят неожиданные действия для врага — заявление Генштаба
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Александр Комаренко сообщил о планах украинской армии на этот год. В частности, военные планируют перехватывать инициативу на поле боя и навязывать ее противнику.

Об этом Александр Комаренко рассказал в интервью "РБК-Украина" во вторник, 10 марта, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Планы ВСУ на этот год

"В соответствии с действиями противника мы планируем и свои оборонительные действия. Но просто реагируя на действия врага успеха не достичь. Если мы не будем владеть инициативой, а вместо этого будем просто отбиваться, то рано или поздно нас добьют", — отметил Комаренко.

Олександр Комаренко
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Александр Комаренко. Фото: Новини.LIVE

По его словам, отдельно планируются действия, которые заставят врага изменить свои планы и действовать так, как он не планировал.

"Там, где он будет наступать — планируются оборонительные действия. На других направлениях — будут действия, которые заставят врага действовать так, как он не планировал, так, как выгодно нам. И это не обязательно будут непосредственно действия войск, планируем и асимметричные действия. Будет что-то такое, чего он не ожидает", — говорит начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.

Он сообщил, работа по поиску направлений действий продолжается постоянно. По его словам, если определенное направление выбирают и прорабатывают, но активных действий там пока не происходит, это не значит, что они не могут начаться там в будущем.

Комаренко отметил, что есть четыре папки с вариантами действий ВСУ на других направлениях, которые могут быть реализованы и ждут своего часа.

Какая сейчас ситуация на фронте

Сейчас самая сложная ситуация на Покровском и Александровском направлениях, где российские оккупанты концентрируют основные усилия.

"Эти два участка, а также Запорожское направление будут приоритетными для россиян во время весенней кампании. В то же время украинские силы проводят активные действия, в частности на Александровском направлении, где уже освобождена почти вся территория Днепропетровской области, на которой продвигался враг", — добавил Комаренко.

ВСУ — последние новости

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 10 марта посетил Донецкую область. Там он одобрил решения для усиления устойчивости обороны и улучшения логистики.

А Комаренко рассказал об освобождении Днепропетровской области. Сейчас в нескольких населенных пунктах продолжается зачистка.

Ранее Сырский подбил результаты работы ВСУ в феврале. По его словам, украинская армия продолжает контрнаступательную операцию.

война ВСУ Украина Генштаб ВСУ Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
