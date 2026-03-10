Відео
Україна
Відео

У Генштабі ЗСУ розкрили плани України на 2026 рік

Дата публікації: 10 березня 2026 13:11
У Генштабі розповіли про плани ЗСУ на 2026 рік
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олександр Комаренко розповів про плани української армії цього року. Зокрема, воїни навʼязуватимуть свою ініціативу ворогу на полі бою.

Про це Олександр Комаренко розповів в інтервʼю "РБК-Україна" у вівторок, 10 березня, передає Новини.LIVE.

Плани ЗСУ цього року

"Відповідно до дій противника ми плануємо і свої оборонні дії. Але просто реагуючи на дії ворога успіху не досягти. Якщо ми не будемо володіти ініціативою, а натомість будемо просто відбиватись, то рано чи пізно нас доб'ють", — зазначив Комаренко.

Олександр Комаренко
Начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олександр Комаренко. Фото: Новини.LIVE

За його словами, окремо плануються дії, яку змусять ворога змінити свої плани і діяти так, як він не планував. 

"Там, де він буде наступати — плануються оборонні дії. На інших напрямках — будуть дії, які змусять ворога діяти так, як він не планував, так, як вигідно нам. І це не обов'язково будуть безпосередньо дії військ, плануємо і асиметричні дії. Буде щось таке, чого він не очікує", — каже начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ.

Він повідомив, робота з пошуку напрямків дій триває постійно. За його словами, якщо певний напрямок обирають і опрацьовують, але активних дій там поки що не відбувається, це не означає, що вони не можуть розпочатися там у майбутньому.

Комаренко зауважив, що є чотири папки з варіантами дій ЗСУ на інших напрямках, які можуть бути реалізовані та чекають свого часу.

Яка наразі ситуація на фронті

Наразі найскладніша ситуація на Покровському та Олександрівському напрямках, де російські окупанти концентрують основні зусилля.

"Ці дві ділянки, а також Запорізький напрямок будуть пріоритетними для росіян під час весняної кампанії. Водночас українські сили проводять активні дії, зокрема на Олександрівському напрямку, де вже звільнено майже всю територію Дніпропетровської області, на якій просувався ворог", — додав Комаренко.

ЗСУ — останні новини

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 10 березня відвідав Донецьку область. Там він схвалив рішення для посилення стійкості оборони та покращення логістики.

А Комаренко розповів про звільнення Дніпропетровської області. Наразі у декількох населених пунктах триває зачистка.

Раніше Сирський підбив результати роботи ЗСУ у лютому. За його словами, українська армія продовжує контрнаступальну операцію.

війна ЗСУ Україна Генштаб ЗСУ Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
