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Головна Армія Сирський заборонив скупчення воїнів та техніки на полігонах

Сирський заборонив скупчення воїнів та техніки на полігонах

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Дата публікації: 1 липня 2025 12:28
Сирський заборонив скупчення військових і техніки на полігонах — нові заходи безпеки
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у вівторок, 1 липня, провів щомісячну службову нараду щодо підвищення якості підготовки, посилення безпеки та інших питань. Зокрема, він заборонив скупчення захисників та військової техніки на полігонах.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram.

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Сирський ознайомився з доповідями про виконання заходів із посилення захисту навчальних центрів від атак ворога.

За його словами, безумовною вимогою є забезпечення та підвищення безпеки захисників у навчальних центрах та на тилових полігонах.

"Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках — заборонено!" — наголосив Сирський.

На місцях підготовки споруджують нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди. Крім того, реалізуються додаткові інженерні рішення, які спрямовані на захист військовослужбовців.

"Наголосив на обов’язковому дотриманні вимог щодо обладнання укриттів у навчальних центрах і на полігонах, а також на коректному й оперативному оповіщенні про повітряні тривоги", — додав головнокомандувач ЗСУ.

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Допис Сирського. Фото: скриншот
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Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сирський повідомив про зміни у базовій загальновійськовій підготовці. Відтепер вона триватиме довше.

А 22 червня російські окупанти завдали удару по полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ.

Крім того, 4 червня загарбники атакували навчальний полігон у Полтавській області.

Також 1 червня противник вдарив по місцю розташування одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. 

війна ЗСУ Україна військова техніка Олександр Сирський полігон
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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