Сирский запретил скопление военных и техники на полигонах — новые меры безопасности

Сырский запретил скопление воинов и техники на полигонах
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский во вторник, 1 июля, провел ежемесячное служебное совещание по повышению качества подготовки, усилению безопасности и другим вопросам. В частности, он запретил скопление защитников и военной техники на полигонах.
Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram.
Меры безопасности на полигонах
Сырский ознакомился с докладами о выполнении мероприятий по усилению защиты учебных центров от атак врага.
По его словам, безусловным требованием является обеспечение и повышение безопасности защитников в учебных центрах и на тыловых полигонах.
"Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках — запрещено!" — подчеркнул Сырский.
На местах подготовки сооружают новые укрытия, блиндажи и другие защитные сооружения. Кроме того, реализуются дополнительные инженерные решения, направленные на защиту военнослужащих.
"Подчеркнул обязательное соблюдение требований по оборудованию укрытий в учебных центрах и на полигонах, а также на корректном и оперативном оповещении о воздушных тревогах", — добавил главнокомандующий ВСУ.
Напомним, Сырский сообщил об изменениях в базовой общевойсковой подготовке. Отныне она будет длиться дольше.
А 22 июня российские оккупанты нанесли удар по полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск.
Кроме того, 4 июня захватчики атаковали учебный полигон в Полтавской области.
Также 1 июня противник ударил по месту расположения одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ.
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