Сирский запретил скопление военных и техники на полигонах — новые меры безопасности

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский во вторник, 1 июля, провел ежемесячное служебное совещание по повышению качества подготовки, усилению безопасности и другим вопросам. В частности, он запретил скопление защитников и военной техники на полигонах.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram.

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Меры безопасности на полигонах

Сырский ознакомился с докладами о выполнении мероприятий по усилению защиты учебных центров от атак врага.

По его словам, безусловным требованием является обеспечение и повышение безопасности защитников в учебных центрах и на тыловых полигонах.

"Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках — запрещено!" — подчеркнул Сырский.

На местах подготовки сооружают новые укрытия, блиндажи и другие защитные сооружения. Кроме того, реализуются дополнительные инженерные решения, направленные на защиту военнослужащих.

"Подчеркнул обязательное соблюдение требований по оборудованию укрытий в учебных центрах и на полигонах, а также на корректном и оперативном оповещении о воздушных тревогах", — добавил главнокомандующий ВСУ.

Пост Сырского. Фото: скриншот

Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, Сырский сообщил об изменениях в базовой общевойсковой подготовке. Отныне она будет длиться дольше.

А 22 июня российские оккупанты нанесли удар по полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск.

Кроме того, 4 июня захватчики атаковали учебный полигон в Полтавской области.

Также 1 июня противник ударил по месту расположения одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ.