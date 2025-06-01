Ворог вдарив по місцю розташування підрозділу ЗСУ

Українські військові. Ілюстративне фото: 38 окрема бригада морської піхоти

Російські війська у неділю, 1 червня, завдали ракетного удару по місцю розташування одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. На жаль, є загиблі та поранені військові.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ у Telegram.

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"Ворог завдав ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України. На жаль, є загиблі та поранені військовослужбовці", — йдеться у повідомленні.

У Сухопутних військах уточнили, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не було, а після оголошення тривоги більшість військових перебували в укриттях. Наразі постраждалим надається необхідна медична допомога.

Було створено комісію та призначено службове розслідування для з'ясування всіх обставин та причин втрат особового складу. Командування сприятиме роботі правоохоронців щодо інциденту.

Водночас, у разі встановлення причетності посадовців до загибелі та травмування військових, винних притягнуть до відповідальності.

"Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя і здоров'я військовослужбовців в умовах ракетних та повітряних ударів агресора по тилових районах", — додали у командуванні.

Скриншот допису Сухопутних військ

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Харківську область пошкоджена цивільна інфраструктура.

Також вибухи сьогодні лунали у Києві — ворог атакував вночі та вранці ракетами й безпілотниками.